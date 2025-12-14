Notizia non positiva per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha avuto un brutto contrattempo, dunque salterà l’evento importante.

Due soli punti hanno separato nella classifica piloti generale di Formula 1 il vincitore del titolo mondiale Lando Norris ed il suo primo rivale Max Verstappen. Un duello che ha tenuto tutti gli appassionati di motori incollati alle TV fino all’ultima curva, per un epilogo davvero affascinante.

Verstappen ha dovuto dire addio alla speranza di vincere il quinto titolo di F1 consecutivo, ma come al solito ha dimostrato di essere forse il pilota più forte e reattivo. Nonostante le difficoltà stagionali della Red Bull, l’olandese ha attuato una rimonta straordinaria nella seconda parte di stagione, riuscendo ad ottenere moltissimi punti e tornare in lizza per la vittoria finale.

Alla fine la classifica ha recitato Norris in vetta, nuovo campione del mondo con la McLaren. Come detto Verstappen primo inseguitore al secondo posto ed ai piedi del podio Oscar Piastri, il 24enne australiano che per alcuni tratti della stagione è stato leader della graduatoria, senza però riuscire a fronteggiare l’assalto degli altri due piloti citati.

Gala FIA in Uzbekistan: Verstappen dà forfait per motivi di salute

Proprio i tre migliori piloti della stagione sono stati invitati a presenziare questa sera al Gala FIA, ovvero la celebrazione di fine anno in cui vengono assegnati i riconoscimenti per il mondiale di Formula 1 appena concluso.

La notizia è che Max Verstappen non sarà presente a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, dove si svolgerà il Gala odierna. Il motivo riguarda la salute del pilota olandese, che ha annunciato di essere alle prese con un attacco influenzale. Niente di grave, ma la febbre non consentirà a Verstappen di volare verso il paese dell’Asia centrale. Già subito dopo la gara di Abu Dhabi, Verstappen aveva accusato i primi sintomi dell’influenza.

Il pilota Red Bull dunque non potrà ritirare il premio per il secondo posto ottenuto in stagione, così come quello probabile per il miglior sorpasso dell’anno. Verstappen è in lizza in questa categoria grazie alla manovra all’esterno del Tamburello ai danni di Oscar Piastri nel GP di Imola.

Riposo dunque per Verstappen, che è già concentrato sulla preparazione della prossima stagione di Formula 1. Un’annata molto intrigante, vista l’adesione alle nuove power unit, che per regolamento della FIA dovranno essere prettamente ibride. C’è tanta curiosità su quale scuderia attuerà i maggiori miglioramenti in questo senso.