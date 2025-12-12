Un vero e proprio tesoro nelle tue tasche: se hai ancora in casa questo oggetto, allora può valere una bella somma.

Tutti noi nelle nostre case manteniamo oggetti, cimeli e dispositivi elettronici che magari non utilizziamo più, ma che per vari motivi si tende a non gettare nella spazzatura. Forse per pigrizia, o ancora meglio per un valore affettivo, tant’è che è sempre una buona cosa controllare il valore di certi oggetti prima di liberarsene del tutto.

Coloro che amano navigare sul web sanno benissimo che il mercato dell’antiquariato e dell’oggettistica in generale è molto variegato, con valori in crescita per quegli articoli che appartengono a tempi passati. Il fascino del vintage è infatti tornato di moda da qualche anno, così da rendere appetibili e preziosi gli oggetti ormai fuori dal mercato reale.

Tutta questa filosofia si può applicare anche agli oggetti elettronici, ai dispositivi che fanno parte dell’ultimo secolo ma che ormai sono divenuti dei pezzi storici, poiché la tecnologia ogni giorno sforna qualcosa di nuovo. Ad esempio i primi telefoni cellulari venduti in massa, che più di 20 anni fa rappresentavano il futuro della comunicazione, mentre oggi sono solo ricordi del passato.

Vi ricordate lo storico Nokia 3310? Oggi può valere una bella somma

Uno dei cellulari più venduti, in Italia ed all’estero, ad inizio anni 2000 fu il Nokia 3310. Un dispositivo storico, prodotto dalla nota azienda finlandese di apparecchiature per le telecomunicazioni. Un cimelio assoluto, visto che ha rappresentato l’anima di un mondo tecnologico in ascesa, anche per la sua solidità divenuta iconica.

Ebbene chi è ancora in possesso di un Nokia modello 3310, messo per la prima volta sul mercato proprio nel 2000, deve sapere di poter ottenere una bella cifra rivendendolo ai collezionisti. Un cellulare di questo genere, usato ma funzionante, può valere tra i 50 e i 70 euro, mentre se ormai fuori uso si può vendere al massimo a 30 euro. Molto meglio se accompagnato da alcuni device integrativi, come cuffiette, caricabatterie e cover originale, con il valore che sale fino a 200 euro.

Ma coloro che possono vantare in casa la presenza di un Nokia 3310 nuovo di zecca, ancora inscatolato e senza mai essere utilizzato dal momento dell’acquisto originale, rischiano di guadagnare una piccola fortuna. Un oggetto del genere vale addirittura 1.000 euro sul mercato dei collezionisti e dell’antiquariato elettronico.

Inoltre la valutazione sul Nokia usato cambia anche rispetto al colore: valgono di più i telefoni con colorazioni meno diffuse, come l’azzurro ghiaccio o il grigio nuvola, mentre è meno prezioso il modello classico blu scuro.