Incredibile decisione su Jannik Sinner: nessuno dei suoi tifosi avrebbe immaginato un epilogo simile.

Australian Open, Wimbledon e Atp Finals. Sono questi i tre capolavori messi a segno da Jannik Sinner in questo 2025 ricco di colpi di scena: il campione di San Candido – nonostante la sospensione di 3 mesi per il caso Clostebol – ha dimostrato tutto il suo valore e chiuso al secondo posto nel ranking Atp.

Adesso un po’ di meritato relax, poi agli Australian Open ripartirà la caccia al primo posto di Carlos Alcaraz. Intanto, proprio in queste ore, è arrivata un’altra clamorosa decisione che riguarda proprio il tennista italiano.

Sinner, decisione senza precedenti: adesso è ufficiale

Secondo quanto riferito da ‘Ubitennis.com’, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, nel suo “Libro dell’Anno 2025”, avrebbe infatti inserito la parola “Ingiocabile” tra i neologismi più significativi dell’anno che sta per concludersi. Un termine che indica la sensazione di impotenza che provano tutti gli avversari di Sinner, quando se lo ritrovano dall’altra parte della rete.

Un tributo davvero importante per un vero e proprio simbolo dello sport, che non ha più bisogno di presentazioni. Sinner, che quest’anno si è classificato addirittura davanti al Pala nella classifica dei termini più cercati su Wikipedia, ha vinto anche i tornei di Pechino, Vienna e Parigi oltre a quelli appena menzionati.

Un fuoriclasse pazzesco, un campione dalle proporzioni smisurate. Un tennista “Ingiocabile”, per dirla alla Treccani.