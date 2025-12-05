Rivoluzione improvvisa ed immediata in Ferrari: Lewis Hamilton sempre più lontano dalla permanenza con sulla monoposto Rossa.

Forse immaginare una Ferrari trionfante come una ventina di anni fa era qualcosa di proibitivo in questa stagione. Ma i flop e le delusioni viste continuamente durante l’annata in corso rischiano di essere fin troppo anche per i tifosi ferraristi, ormai abituati a vedere altre scuderie trionfare in pista.

Un 2025 difficile per il team di Maranello, nonostante l’entusiasmo alle stelle per l’approdo di un mito vivente come Lewis Hamilton nella famiglia Ferrari. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 avrebbe dovuto far fare un salto di qualità alla scuderia guidata da Frederic Vasseur. Invece l’inglese è stato risucchiato in un vortice di problemi tecnici, strategie confuse e tanta desolazione, come confermano i suoi risultati.

Hamilton rischia di chiudere il mondiale 2025 senza neanche un podio conquistato. Il paradosso è che Carlos Sainz, allontanato dalla Ferrari un anno fa proprio per far spazio all’iridato, ha ottenuto risultati migliori con la Williams. Non a caso si discute da settimane del futuro di Lewis con la monoposto rossa: l’unica decisione ufficiale è che il fuoriclasse di Stevenage lascerà il passo ad un giovane pilota nelle prove dell’ultimo GP di Abu Dhabi.

Hamilton lascia il posto al fratello di Leclerc: ecco quando correrà il 25enne Arthur

In vista dell’ultima gara negli Emirati Arabi, prima della sosta invernale e dei lavori sotto traccia delle varie scuderie, la Ferrari ha deciso di sfruttare una delle modifiche richieste dal regolamento FIA. Ovvero che ciascun pilota titolare dovrà cedere per due volte la propria monoposto ad un giovane con meno di tre gare al proprio attivo.

Dunque nelle FP1 di Abu Dhabi, che si svolgeranno nelle prossime ore, sarà Arthur Leclerc a correre con la vettura di Lewis Hamilton. L’esperto britannico lascerà spazio al 25enne pilota, che è fratello minore del suo compagno di scuderia Charles. Proprio un anno fa, sempre nelle prove libere del GP degli Emirati, Arthur corse in pista per la prima volta con la Ferrari.

Oltre ad essere collaudatore Ferrari e cresciuto come suo fratello nell’Academy di Maranello, Arthur Leclerc è anche pilota del GT Challenge, avendo corso in questo ambito vicino all’ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella.

Per Hamilton dunque è uno stop solo momentaneo dalla competizione, visto che nel gran premio della domenica ad Abu Dhabi sarà regolarmente in pista per provare a movimentare nel finale il suo score troppo scarno. Mentre per il futuro non è ancora stata presa alcuna decisione.