Nuovo problema per la Roma e per mister Gasperini, che stavolta riguarda uno dei centrali più affidabili e fisicamente solidi della rosa.

Momento delicato per la Roma di Gian Piero Gasperini. Per la prima volta in questo campionato, la squadra giallorossa viene da due sconfitte consecutive. Dopo il k.o. interno con il Napoli, sulla carta prevedibile vista la qualità maggiore dei campioni d’Italia, è arrivata la deludente prestazioni di Cagliari, con conseguente sconfitta per 1-0 e tanti saluti alla vetta della classifica.

L’obiettivo della Roma non è certamente la vittoria dello Scudetto, visto che la rosa non è abbastanza completa e competitiva per certi traguardi, ma urge mettere in cascina più punti possibili per la lotta alla qualificazione in Champions League. Vero è che la concorrenza sta tutta zoppicando, visti i recenti risultati altalenanti di Juventus, Bologna e Atalanta, ma i giallorossi devono riprendere la corsa.

Lunedì prossimo andrà in scena all’Olimpico un duello molto intrigante ed atteso, quello con il Como di Cesc Fabregas, squadra rivelazione che ha dimostrato a più riprese di potersela giocare contro chiunque. La Roma cercherà di preparare al meglio la sfida, nonostante una tegola, non proprio inaspettata, che riguarda un proprio calciatore titolare.

Ufficiale: la Roma perde Ndicka per la Coppa d’Africa. È tra i convocati della Costa d’Avorio

Evan Ndicka salterà almeno un mese di campionato per via della chiamata, ormai ufficiale, per la Coppa d’Africa. La nota competizione del continente africano, che polemicamente si svolge nel bel mezzo della stagione calcistica, porterà via uno dei difensori più solidi e onnipresenti della Roma.

La notizia era nell’aria da tempo, ma ieri è giunta l’ufficialità. La Costa d’Avorio ha diramato la lista dei convocati per la coppa ed è regolarmente presente anche Ndicka. Oltre al romanista, gli Elefanti hanno scelto anche altri due calciatori di Serie A, ovvero il difensore Kossounou dell’Atalanta e l’attaccante Bayo dell’Udinese.

La partenza di Ndicka è un bel problema da risolvere per Gasperini, che per diversi incontri dovrà sistemare in altro modo la propria difesa a tre. Oltre agli intoccabili Mancini e Hermoso, il tecnico della Roma dovrà decidere se dare fiducia ai giovani Ghilardi e Ziolkowski oppure se riadattare in difesa uno tra Celik e Cristante.

Intanto non è ancora chiaro quando Ndicka dovrà raggiungere il ritiro della Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa che si svolgerà in Marocco a partire dal 21 dicembre. La Roma spera di convincere la federazione ivoriana a lasciare il difensore a disposizione di Gasperini almeno fino a Roma-Como, per poi liberarlo in vista della competizione continentale.