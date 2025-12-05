Il tecnico di Grugliasco mastica ancora amaro dopo la sconfitta nel big-match col Napoli: arriva la sentenza del grande ex

Ci sarebbe stata la possibilità di spiccare seriamente il volo, ottenendo per la prima volta in stagione un risultato di prestigio contro una big, ma anche stavolta – come nelle due precedenti occasioni contro le milanesi – la sua Roma ha fallito non solo l’appuntamento con la vittoria, ma financo quello col gol.

La sconfitta casalinga maturata al cospetto di un Napoli che è sembrato tornare, per una sera, alla feroce concentrazione che lo scorso anno portò in dote un inaspettato quanto meritato Scudetto ha ridimensionato i sogni di gloria dei giallorossi, che comunque mantengono una posizione di tutto rispetto in classifica.

Squalificato dopo la polemica di Cremona col quarto uomo, Gian Piero Gasperini è sembrato un leone in gabbia in tribuna. L’allenatore si è affannato a fornire via radio o via cellulare tutti i suggerimenti possibili per scardinare il fortino azzurro, senza però riuscire a trovare il bandolo della matassa.

Anche se le qualità e la bontà del suo lavoro nella Capitale sono sotto gli occhi di tutti, la sua Roma fatica ancora a produrre un gioco che ricordi in modo significativo la splendida Atalanta allenata dal guru piemontese.

Proprio su questo tasto ha battuto, con la solita tagliente sincerità, Antonio Cassano nel suo consueto intervento nella trasmissione ‘Viva el futbol‘ andata in onda dopo i risultati dell’ultima domenica.

Cassano promuove Gasperini a metà: arriva la sentenza

“Io non vedo Gasperini felice alla Roma. Sta migliorando tanto diversi giocatori perché continua ad essere fenomenale e sta facendo un lavoro fantastico anche alla Roma, ma io non lo vedo felice, l’avevo detto tre o quattro settimane fa. E non vedo minimamente la squadra di Gasperini. Sono quattro mesi ormai. La Roma non ha minimamente suo gioco“, ha esordito Fantantonio.

“Mi dispiace molto, ma io la vedo così. Se mi chiedi quanto dai di percentuale a Gasperini a questa squadra, io dico singolarmente tanto, ma io ero abituato a godere con la sua Atalanta, che attaccava in tanti e faceva tanti gol. L’avrei detto anche se non avesse vinto l’Europa League e se non avesse vinto niente“, ha poi concluso l’ex talento di Bari Vecchia, evidentemente ansioso di ammirare, anche a Roma, la ‘vera’ mano di Gasperini sul gruppo giallorosso.