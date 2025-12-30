VIDEO | TRUMP SHOCK, LE PAROLE SU VENEZUELA E IRAN – A margine dell’incontro con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Mar-a-Lago, Donald Trump ha confermato l’attacco con droni avvenuto la scorsa settimana contro un porto del Venezuela. Il raid, eseguito in gran segreto, è stato attribuito alla CIA, che sotto l’amministrazione Trump ha iniziato a condurre operazioni mirate per rovesciare il regime di Nicolás Maduro.

https://youtube.com/shorts/pYGtlhUA2Bo?feature=share

Trump ha confermato che l’attacco ha colpito l’area portuale da cui venivano caricate le navi destinate al traffico di droghe. Tuttavia, si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli. La CNN ha riportato che l’obiettivo era un molo remoto sulla costa venezuelana, utilizzato dal gruppo criminale Tren de Aragua per lo smuggling di droga. A quanto risulta, non ci sarebbero state vittime, in quanto la struttura era vuota al momento dell’attacco.

Il presidente americano aveva già minacciato azioni simili, dopo aver ordinato il blocco di petroliere venezuelane e il bombardamento di barche di narcotrafficanti. Nonostante l’incertezza sulla realtà della Cártel de los Soles, gli Stati Uniti continuano a sostenere che il governo di Maduro sia profondamente coinvolto nel traffico di stupefacenti.

Nel corso dello stesso incontro con Netanyahu, Trump ha anche rilasciato dichiarazioni dure nei confronti dell’Iran. Il presidente ha minacciato di sferrare un altro attacco se Teheran avesse ripreso il proprio programma nucleare. “Li distruggerò completamente, se cercheranno di riarmarsi” ha dichiarato, aggiungendo che il Paese farebbe meglio a cercare un “accordo” con gli Stati Uniti.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE RADIO RADIO TV