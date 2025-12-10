Messaggio che non farà piacere ai tifosi della Juventus ed a tutto l’ambiente, riguardo in particolare il centrocampista francese Thuram.

Ad inizio stagione tra le poche certezze della rosa della Juventus vi era la presenza di Kephren Thuram, un centrocampista che a livello tecnico ed atletico potrebbe fare costantemente la differenza in mezzo al campo. Un calciatore eclettico, che però non sta rispettando le attese.

Kephren Thuram
Thuram, messaggio inquietante poco fa: è allarme (foto @k_thuram) – radioradio.it

Thuram, come tanti suoi compagni di squadra, sta vivendo un momento opaco, di appannamento generale. Tende quasi a nascondersi alle difficoltà piuttosto che affrontarle con la sua verve e versatilità. Anche nell’ultima gara di campionato contro il Napoli, il figlio d’arte è sembrato spaesato, mai in grado di contrastare la fisicità di McTominay e le giocate di Elmas.

Il classe 2001 dunque sta giocando sotto le aspettative. E le critiche nei suoi confronti cominciano a farsi sentire. Proprio dopo la sconfitta di Napoli per 2-1, è arrivato un giudizio caustico su tutta la Juventus che non ha risparmiato neanche il nazionale francese. Parole dure, che mettono in evidenza i difetti di una squadra costruita male e che non sta seguendo più di tanto le indicazioni del neo tecnico Luciano Spalletti.

Cassano durissimo con la Juventus, non risparmia neanche Thuram: “È peggiorato”

Le parole dure e senza fronzoli sono giunte dalla voce di Antonio Cassano. L’ex fantasista barese è uno dei commentatori più genuino del calcio italiano; tanto che nell’ultima puntata del programma streaming Viva el Futbol ha sparato a zero sulla Juventus, considerata da lui una enorme delusione fino a questo momento.

Spalletti-Cassano
Cassano durissimo con la Juventus, non risparmia neanche Thuram: “È peggiorato” (Canva) – radioradio.it

Cassano ha subito puntato il dito su Spalletti: “Io mi aspetto tanto dall’allenatore. La squadra è scarsa e siamo d’accordo. Però mi aspetto cose diverse. Avevo già capito che mettere Koopmeiners in difesa è un errore, appena becca un attaccante nell’uno contro uno va in difficoltà. Io voglio che Spalletti qualcosa mi deve dare. In un mese e mezzo abbiamo visto pochissimo, a parte una mezza buona partita che ha fatto a Cremona”. 

Nel caos spallettiano c’entra anche il calo di rendimento di Kephren Thuram: “Diciamoci la verità, da quando è arrivato Spalletti sono peggiorati in tanti, è peggiorato anche Thuram, nelle ultime partite ha fatto molto male”. 

Non le manda a dire, come al suo solito, Antonio Cassano che dunque boccia l’intero progetto Juve, in particolar modo l’approccio che ha avuto Spalletti su una squadra già costruita male. Ed anche i calciatori di talento come Thuram stanno facendo grossa fatica.