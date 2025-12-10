Messaggio che non farà piacere ai tifosi della Juventus ed a tutto l’ambiente, riguardo in particolare il centrocampista francese Thuram.

Ad inizio stagione tra le poche certezze della rosa della Juventus vi era la presenza di Kephren Thuram, un centrocampista che a livello tecnico ed atletico potrebbe fare costantemente la differenza in mezzo al campo. Un calciatore eclettico, che però non sta rispettando le attese.

Thuram, come tanti suoi compagni di squadra, sta vivendo un momento opaco, di appannamento generale. Tende quasi a nascondersi alle difficoltà piuttosto che affrontarle con la sua verve e versatilità. Anche nell’ultima gara di campionato contro il Napoli, il figlio d’arte è sembrato spaesato, mai in grado di contrastare la fisicità di McTominay e le giocate di Elmas.

Il classe 2001 dunque sta giocando sotto le aspettative. E le critiche nei suoi confronti cominciano a farsi sentire. Proprio dopo la sconfitta di Napoli per 2-1, è arrivato un giudizio caustico su tutta la Juventus che non ha risparmiato neanche il nazionale francese. Parole dure, che mettono in evidenza i difetti di una squadra costruita male e che non sta seguendo più di tanto le indicazioni del neo tecnico Luciano Spalletti.

Cassano durissimo con la Juventus, non risparmia neanche Thuram: “È peggiorato”

Le parole dure e senza fronzoli sono giunte dalla voce di Antonio Cassano. L’ex fantasista barese è uno dei commentatori più genuino del calcio italiano; tanto che nell’ultima puntata del programma streaming Viva el Futbol ha sparato a zero sulla Juventus, considerata da lui una enorme delusione fino a questo momento.

Cassano ha subito puntato il dito su Spalletti: “Io mi aspetto tanto dall’allenatore. La squadra è scarsa e siamo d’accordo. Però mi aspetto cose diverse. Avevo già capito che mettere Koopmeiners in difesa è un errore, appena becca un attaccante nell’uno contro uno va in difficoltà. Io voglio che Spalletti qualcosa mi deve dare. In un mese e mezzo abbiamo visto pochissimo, a parte una mezza buona partita che ha fatto a Cremona”.

Nel caos spallettiano c’entra anche il calo di rendimento di Kephren Thuram: “Diciamoci la verità, da quando è arrivato Spalletti sono peggiorati in tanti, è peggiorato anche Thuram, nelle ultime partite ha fatto molto male”.

Non le manda a dire, come al suo solito, Antonio Cassano che dunque boccia l’intero progetto Juve, in particolar modo l’approccio che ha avuto Spalletti su una squadra già costruita male. Ed anche i calciatori di talento come Thuram stanno facendo grossa fatica.