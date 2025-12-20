Adesso ci siamo davvero: il prescelto per la panchina sembra essere Thiago Motta che potrebbe firmare a breve. 

Il Chelsea non va oltre il pareggio contro il Newcastle nell’anticipo della 17esima giornata di Premier League: finisce 2-2 al termine di un match spettacolare e ricco di colpi di scena. Continua, dunque, il momento no dei ‘Blues’ che hanno vinto appena una delle ultime cinque sfide di campionato (contro l’Everton lo scorso 13 dicembre) e che ora sono quarti in classifica a sette punti dall’Arsenal capolista.

Maresca esulta
Maresca (screenshot da @FabrizioRomano su X) – Radioradio.it

In Inghilterra si continua a parlare con una certa insistenza dell’esonero di Enzo Maresca, accostato addirittura nelle ultime ore alla panchina del Manchester City in caso di separazione da Guardiola. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Esonero Maresca, nuovi voci: pronto Thiago Motta

Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il futuro della panchina del Chelsea che, però, sembra avere le idee chiare sull’eventuale successore di Maresca: secondo alcune informazioni in nostro possesso, la dirigenza inglese avrebbe individuato in Thiago Motta il profilo ideale per ripartire.

Thiago Motta contrariato
Thiago Motta (Screenshot da profilo X @Seby_Sarno_) – Radioradio.it

Il 43enne brasiliano naturalizzato italiano, ancora sotto contratto con la Juve fino al 30 giugno 2027, non avrebbe problemi ad accettare la destinazione: il Chelsea è una squadra di primissima fascia e anche il progetto sembra davvero ambizioso.

Per firmare l’eventuale nuovo contratto con la compagine londinese, però, Thiago Motta dovrebbe prima risolvere il contratto in essere con la Juve e solo a quel punto potrebbe mettere nero su bianco. Attenzione, dunque, a questa pista che rischia di accendersi nelle prossime ore: la Juve segue con grande interesse la vicenda.