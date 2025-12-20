Adesso ci siamo davvero: il prescelto per la panchina sembra essere Thiago Motta che potrebbe firmare a breve.

Il Chelsea non va oltre il pareggio contro il Newcastle nell’anticipo della 17esima giornata di Premier League: finisce 2-2 al termine di un match spettacolare e ricco di colpi di scena. Continua, dunque, il momento no dei ‘Blues’ che hanno vinto appena una delle ultime cinque sfide di campionato (contro l’Everton lo scorso 13 dicembre) e che ora sono quarti in classifica a sette punti dall’Arsenal capolista.

In Inghilterra si continua a parlare con una certa insistenza dell’esonero di Enzo Maresca, accostato addirittura nelle ultime ore alla panchina del Manchester City in caso di separazione da Guardiola. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Esonero Maresca, nuovi voci: pronto Thiago Motta

Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il futuro della panchina del Chelsea che, però, sembra avere le idee chiare sull’eventuale successore di Maresca: secondo alcune informazioni in nostro possesso, la dirigenza inglese avrebbe individuato in Thiago Motta il profilo ideale per ripartire.

Il 43enne brasiliano naturalizzato italiano, ancora sotto contratto con la Juve fino al 30 giugno 2027, non avrebbe problemi ad accettare la destinazione: il Chelsea è una squadra di primissima fascia e anche il progetto sembra davvero ambizioso.

Per firmare l’eventuale nuovo contratto con la compagine londinese, però, Thiago Motta dovrebbe prima risolvere il contratto in essere con la Juve e solo a quel punto potrebbe mettere nero su bianco. Attenzione, dunque, a questa pista che rischia di accendersi nelle prossime ore: la Juve segue con grande interesse la vicenda.