Stravolto completamente il mercato della Juventus a gennaio: lo stop sarà di circa 2 mesi dopo l’intervento chirurgico di queste ore.

Terzino destro e regista. Sono queste le due priorità assolute della Juventus in vista del calciomercato invernale, che avrà inizio tra pochissimi giorni. Joao Mario ha deluso fin qui mentre in mezzo al campo manca velocità di pensiero e di manovra. Ecco perché la dirigenza di corso Galileo Ferraris sta sondando diverse piste per regalare a Spalletti due rinforzi di livelli assoluto.

Ma il mercato della Juve potrebbe regalare grandissime sorprese anche in uscita. Oltre al già menzionato Joao Mario, che è sempre più vicino all’addio, è da seguire con grande attenzione la questione Vasilije Adzic. Il 19enne montenegrino non gioca quasi mai a Torino e potrebbe cambiare aria, con l’obiettivo di scendere in campo con maggiore continuità e di acquisire esperienza.

Tegola Folorunsho: il Cagliari vuole Adzic

Adzic che – secondo alcune informazioni in possesso della nostra redazione – potrebbe finire in prestito al Cagliari. Il club rossoblu è alle prese con la tegola Michael Folorunsho (intervento al collaterale mediale del ginocchio destro e stop di 50 giorni) e, dunque, sarebbe entrato nell’ordine di idee di avviare i primissimi contatti con Comolli per chiedere informazioni su Adzic.

I rapporti tra i due club sono ottimi e la Juve non si opporrebbe a una partenza del calciatore da gennaio a fine stagione: occhio, dunque, a questa pista e alle prossime ore che si preannunciano incandescenti.