“Conferma altri contatti di Speranza con l’OMS?” ▷ Tensione in Commissione Covid dopo la domanda a Zaccardi

Dall’ultima audizione in commissione Covid di Goffredo Zaccardi, ex capo di gabinetto del ministro Roberto Speranza, è emerso uno scontro e una certa confusione riguardo il mancato aggiornamento del Piano pandemico e il ruolo di Ranieri Guerra, ex direttore generale aggiunto della Prevenzione. Zaccardi ha dichiarato di aver avuto solo due contatti con Guerra nel maggio 2020 e che Guerra lo avrebbe “importunato” per un accesso agli atti di cui non ha specificato la natura. Inevitabile finire la discussione sul rapporto OMS di Francesco Zambon, con indicazioni che Speranza accettò di ritirarlo e rielaborarlo con esperti ISS.

27/02/2020 Roma,Informativa sull’emergenza Coronavirus presso la stampa estera nella foto il ministro della Salute Roberto Speranza

In particolare, Zaccardi è apparso piuttosto indeciso sulle questioni cruciali come il report OMS e il controllo esercitato su alcune informazioni, mentre Guerra è stato indicato come una figura chiave che avrebbe avuto un ruolo non del tutto trasparente nell’accesso agli atti e nelle relazioni con il Ministero. Il dibattito sembra orientato a chiarire le responsabilità sul piano pandemico e la gestione delle informazioni tra Speranza, Zaccardi e Guerra, e alla domanda della deputata Buonguerrieri il clima in aula diventa piuttosto pesante: “Può confermare se Speranza abbia avuto o no rapporti con altri membri dell’OMS oltre Ranieri Guerra?”.

Il dubbio è volto a confermare una presunta mancanza di trasparenza in quei mesi in cui il governo era piuttosto teso per la pubblicazione di un report critico nei confronti del suo operato, ma la domanda sembra destinata a rimanere tale.

L’audito chiarisce più volte di poter rispondere “solo per sé” e a esplicito incentivo del presidente conferma di non avere risposta.

L’audizione ha sollevato anche critiche sulle modalità con cui il Comitato tecnico scientifico è stato gestito, con Zaccardi che ha fatto osservazioni critiche sul ruolo politico nella gestione della pandemia. Nel video lo scambio avvenuto il 4 dicembre con il seguito dell’audizione di Zaccardi, dove si è approfondito il ruolo del Consiglio di Stato e altre responsabilità ministeriali.