“Se la Roma vince lo scudetto, io…” ▷ Le parole di Mourinho che sorprendono i tifosi della Roma

José Mourinho non dimentica il suo legame con la Roma, nemmeno da lontano. Dopo la convincente vittoria del Benfica in Champions League contro il Napoli, al termine della partita un giornalista gli chiede chi, secondo lui, sia il favorito per la conquista della prossima Serie A. La risposta del tecnico portoghese sorprende tutti per sincerità e nostalgia.

“L’Inter ha il super potenziale con la rosa top. Il Napoli uguale. Il Milan gioca una partita alla settimana, ha un allenatore fantastico come Max Allegri che può allenare in un modo che Antonio Conte e Cristian Chivu non possono fare, perché hanno tante partite da giocare” – ha detto in conferenza stampa.

“La lotta credo che sarà tra Inter, Napoli e Milan, purtroppo” afferma Mourinho con un sorriso amaro. Poi aggiunge un pensiero che fa vibrare il cuore dei tifosi giallorossi: “Se lo vincesse la Roma, andrei anch’io al Circo Massimo a festeggiare, mi piacerebbe moltissimo. Però non penso…“.

Un commento che conferma, ancora una volta, quanto la sua esperienza nella Capitale gli abbia lasciato un segno profondo, al di là dei risultati e delle vicissitudini. Anche da avversario, il legame di Mourinho con la Roma rimane intatto, alimentato dai ricordi, dall’affetto dei tifosi e da quella sensazione di appartenenza che, come dimostrano le sue parole, non lo ha mai davvero abbandonato.

ASCOLTA LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO LO SPORT