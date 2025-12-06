L’ordinanza, emessa col dovuto anticipo e in forma ufficiale, non ha placato l’ira dei genitori: martedì 9 le scuole resteranno chiuse

Anche se siamo ormai entrati in pieno clima invernale – al di là del fatto che la stagione più rigida dell’anno da calendario inizierebbe il 21 dicembre – la possibilità di concedersi un weekend lungo approfittando della festività dell’Immacolata che quest’anno cade di lunedì, sta invogliando parecchi italiani ad allontanarsi da casa per tre giorni.

Anche gli studenti, ben contenti di accorciare la propria settimana scolastica usufruendo di un giorno in più di vacanza, si stanno già organizzando per riposarsi e divertirsi al meglio ben sapendo di non dover mettere la sveglia presto il lunedì mattina.

Per qualcuno però – e parliamo di un intero territorio comunale comprendente diversi centri abitati e strutture scolastiche – tale pausa si protrarrà anche nelle giornata di martedì 9.

Il motivo è presto spiegato da un’ordinanza emessa, con qualche giorno di anticipo, dalla sindaca del comune a cui fanno capo i plessi del circondario. Sebbene sia stato deciso di non aprire gli istituti scolastici per cause sostanzialmente di forza maggiore, la delibera ha suscitato la protesta di molti genitori, costretti ora ad organizzarsi con le solite acrobazie last minute pur di non lasciare i figli – soprattutto i più piccoli – soli a casa.

Scuole chiuse a Latina e dintorni: la decisione del Comune fa discutere

“AcquaLatina SpA ha comunicato, con avviso prot. n. 11660 del 02/12/2025, che nella



giornata di martedì 9 dicembre 2025, nell’intero Comune diad esclusione disarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 02:00 con ripristino del servizio previsto alle ore 22:00 del medesimo giorno a causa di importanti lavori sulla condotta adduttrice proveniente da “Sardellane” e a servizio dei“, si legge nell’Ordinanza del Sindaco di Latina n. 373 del 03/12/2025.

I dirigenti scolastici potranno poi valutare, esercitando la propria autonomia, di proseguire eventualmente le attività scolastiche nei casi di disponibilità, nei propri plessi scolastici, di dispositivi di approvvigionamento idrico sostitutivi. Questi sistemi autonomi di raccolta e stoccaggio dell’acqua in serbatoio (o il rifornimento da autobotte) appaiono le uniche possibilità per non interrompere il flusso didattico negli istituti interessati da una disposizione che creerà non pochi disagi.