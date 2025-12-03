Altri giorni di disagio a Roma per la circolazione dei mezzi di trasporto pubblici. Dal 5 al 7 dicembre cambieranno alcune tratte.

Roma in questi anni è una città in continua lavorazione e restaurazione. In particolare con l’arrivo del Giubileo, che si sta svolgendo durante tutto il 2025, sono stati erogati molti fondi per finalizzare cambiamenti ed ammodernamenti a livello urbanistico, toccando anche la rete dei trasporti urbana.

L’intenzione della giunta del sindaco Gualtieri è quella di utilizzare i fondi in arrivo per l’organizzazione del Giubileo proprio per rendere Roma una città più moderna e ben collegata, cercando di limitare al massimo tutti i disservizi sui mezzi pubblici che sono ormai noti anche tra i turisti stranieri. La nostra capitale infatti, pur essendo una delle città più grandi d’Europa, non è in grado di gestire al meglio la mole di persone che ogni giorno la invadono, tra abitanti, turisti e pendolari.

A causa dei tanti cantieri aperti, non mancano comunicazioni settimanali da parte del Comune di Roma riguardanti stop o blocchi della circolazione sul trasporto pubblico. La prossima riguarda il weekend che andrà dal 5 al 7 dicembre prossimi: è in arrivo una deviazione sulla linea ferroviaria interna per via di nuovi lavori.

Lavori alla nuova stazione Pigneto: nel weekend cambia la circolazione dei treni

Sono infatti in corso le ultime modifiche per l’apertura della nuova stazione ferroviaria Pigneto, che aprirà tramite il ponte nuovo di zecca costruito su Circonvallazione Casilina. Per questo motivo dal 5 al 7 dicembre la circolazione dei treni tra Roma Tiburtina e Ostiense porterà delle modifiche, alla circolazione dei treni FL1, FL3, Intercity e Intercity Notte.

Dalle ore 22.35 di venerdì alle 3.35 di lunedì alcuni treni non potranno transitare tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Ecco come sopperire a questa mancanza: i treni regionali FL1 che vanno da Orte all’aeroporto di Fiumicino saranno limitati/originari a Tiburtina ed Ostiense, mentre quelli della linea FL3 (Roma-Cesano-Viterbo) saranno limitati/originari solo su Ostiense. Regolare invece il servizio di Leonardo Express.

Variazioni di orario e di percorso, con la perdita di alcune fermate, per i treni Intercity Milano-Salerno, Napoli-Prato e Milano-Reggio Calabria, oltre agli Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo.

Il consiglio per tutti i passeggeri che dovranno affrontare tratte simili è di tenersi aggiornati sulla sezione Infomobilità nell’app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 89 20 21. Nella giornata di lunedì, dalla mattinata in avanti, il servizio dovrebbe tornare regolare su tutte le tratte già citate.