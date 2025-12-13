Indiscrezione che ha del clamoroso in casa Roma: uno dei giocatori più vicini alla tifoseria ha avuto contatti con l’Inter.

Senza dubbio quella romanista è una delle piazze più calde del calcio italiano. Una tifoseria appassionata e calorosa, ma allo stesso tempo molto pretenziosa e che tende a non perdonare quei calciatori che, a livello sportivo, si comportano poco bene con l’ambiente e con la maglia.

Basti pensare alla vicenda Nicolò Zaniolo, ex idolo della curva Sud e autore del gol vittoria della finale di Conference League a Tirana. Poi, tra varie vicissitudini interne e qualche atteggiamento sopra le righe da avversario, Zaniolo è divenuto uno dei calciatori più odiati (calcisticamente parlando) e massacrati dai fischi dell’Olimpico.

Negli scorsi giorni ha parlato al podcast della World Soccer Agency un altro calciatore passato da essere idolo in casa Roma, viste le origini romane e romaniste, ad elemento discusso e criticato. Ovvero Alessandro Florenzi, l’ex esterno che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato qualche mese fa.

Florenzi ha giocato nella Roma dal 2012 fino al 2020, attraversando momenti molto positivi ma anche situazioni interne delicate che lo hanno posto al centro delle critiche. Nel podcast suddetto, il suo ex agente Alessandro Lucci ha raccontato alcune indiscrezioni che dimostrano come fosse realmente legato ai colori giallorossi.

L’agente di Florenzi svela: “Offerta top dell’Inter, ma Alessandro ha preferito la Roma”

Lucci dunque ha fatto capire quanto Florenzi volesse dare il massimo con la maglia della Roma: “Alessandro ama incondizionatamente la maglia giallorossa, è e sarà sempre stratifoso della Roma. Però c’è stato un momento in cui le frizioni con l’ambiente si sono fatte sentire, non capisco ancora oggi il motivo per cui venisse raccontato come la persona che non è”.

L’agente ha svelato le tante squadre che avrebbero voluto Florenzi nel suo momento d’oro in giallorosso: “Quando era esploso nella Roma era arrivata la Juventus per prenderlo al posto di Vidal. Poi si sviluppò una trattativa con l’Inter di Spalletti, che lo voleva fortemente, e la Roma era aperta alla cessione. L’Inter fece un’offerta di 5 anni con il doppio di quello che poi accettò alla Roma, ma Alessandro mi disse di no. Non se la sentiva e io stavo parlando anche con l’Atletico Madrid. Mi disse che poteva pensarci solo per il Barcellona, sapendo che non sarebbe mai arrivato. Volersi bene significa anche capirsi, lui rinnovò con la Roma: non ci fu negoziazione, firmò in bianco”.

L’episodio risale al 2018, quando Florenzi reduce da due infortuni al ginocchio decise di rinnovare con la Roma piuttosto che accettare la proposta nerazzurra. Successivamente, viste le frizioni interne, sarebbe finito al Milan, sull’altra sponda dei Navigli.