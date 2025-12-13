Altra domenica di divieti e di blocchi al traffico automobilistico nella Capitale: tutte le disposizioni per domani 14 dicembre.

Roma è certamente una delle città più trafficate d’Italia, se non addirittura d’Europa. Ogni giorno sono numerosissime le vetture che circolano per le strade della nostra capitale, che creano un effetto atmosferico inevitabile: l’aumento del tasso di CO² nell’aria e dunque di inquinamento in linea generale.

Nonostante la disposizione da anni del Comune delle cosiddette domeniche ecologiche, giornate in cui si stoppa la circolazione per i veicoli così da permettere di abbassare il livello di smog, la situazione a Roma non è proprio esemplare. Lo ha confermato l’ultima comunicazione in questo senso, giunta proprio dal Campidoglio.

Secondo l’ultimo report delle centraline dell’Arpa Lazio, si registrano livelli di smog superiori ai limiti nazionali in diverse zone della città. Per questo motivo, il sindaco Roberto Gualtieri ha disposto per domani, domenica 14 dicembre, un ulteriore stop alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti. Una decisione last-minute, ma perfettamente in linea con i modelli dell’agenzia regionale.

Stop ai veicoli inquinanti a Roma per domenica 14 dicembre: ecco tutte le restrizioni

Il blocco imposto nella giornata di domani, che sarà tra l’altro la terz’ultima domenica del 2025, riguarda la zona ZTL Fascia Verde, ovvero la linea immaginaria disposta dal Comune entro la quale bisognerà osservare le disposizioni riguardanti lo stop al traffico.

I veicoli che non potranno circolare domani in questa area stradale sono tutte le auto Euro 3 benzina ed Euro 4 diesel, ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

Non solo auto e moto; le limitazioni di domenica 14 dicembre riguarderanno anche i dispositivi maggiormente inquinanti che potremmo trovare nelle nostre abitazioni. Sarà vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, in particolare quelli non in grado di soddisfare le richieste energetiche almeno per la classe 3.

Non si tratterà di un blocco totale, bensì diviso in due fasce: dalle 7:30 alle 10:30 della mattina e successivamente dalle 17:00 alle 20:00 della sera. Una delibera necessaria da parte del Campidoglio, in seguito alle rilevazioni sul monitoraggio dei dati di inquinamento atmosferico, che hanno registrato un ampio superamento del PM10.