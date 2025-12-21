Il ruolo delle audizioni della Commissione Parlamentare sul Covid è anche quello di mettere in luce gravi criticità nella gestione dell’emergenza sanitaria. Il presidente della Corte dei Conti è stato sentito, sulla gestione del Commissario Arcuri le difficoltà di indagine sono derivate anche dallo “scudo” legale che ha limitato i controlli preventivi e concomitanti.

Le audizioni hanno anche evidenziato il ruolo degli intermediari, che hanno guadagnato enormi somme durante la crisi pandemica, sfruttando la scarsità di dispositivi di protezione e le difficoltà economiche di aziende e cittadini. Parte dei fondi destinati all’emergenza sono finiti in “voragini burocratiche”, con denaro che è stato speso in modo quantomeno inefficace. Lo sottolinea il Presidente della Commissione Covid, Marco Lisei: “Ci sono molte perplessità sulle mascherine farlocche, sui processi penali che ci sono stati e che ci sono, e sul ruolo degli intermediari che hanno guadagnato milioni di euro ai danni dei cittadini italiani”

La gestione dell’emergenza Covid ha mostrato evidenti falle nel controllo delle risorse pubbliche, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e sull’efficacia delle risposte istituzionali. La Commissione continua a indagare per fare chiarezza su queste problematiche.