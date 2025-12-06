Notizia a sorpresa che riguarda Tadej Pogacar, il numero uno del ciclismo mondiale. Non era mai successo nella storia di questo sport.

Il mondo del ciclismo negli ultimi anni ha incoronato inevitabilmente un personaggio che può definirsi letteralmente il dominatore di questo sport. Tadej Pogacar sembra non avere rivali, un atleta dalle grandissime capacità e dall’attitudine combattiva e versatile. Il talento sloveno continua a mettere in fila successi e trofei, attestandosi come l’uomo da battere nel ciclismo maschile.

Pogacar ha dominato e vinto quasi tutti i giri e le gare a cui ha partecipato. A cominciare dalle grandi classiche primaverili, passando per il Tour de France e finendo con il titolo Mondiale in Ruanda. Un trionfo totale, che conta ben 11 vittorie stagionali per Pogi, tanto che qualcuno lo comincia ad associare ad un mito come Eddy Merckx per la sua indole ‘cannibale’.

Il ciclista dell’UAE Team Emirates XRG ha ottenuto il successo più pesante ed atteso ad inizio estate, quando ha dominato il Tour de France come un veterano, conquistando il quarto titolo della Grande Boucle in carriera. Un risultato che impressiona e che lo rende unico, così come il cimelio derivante da questa corsa che i suoi fan si sono affrettati ad acquistare all’asta.

Venduta a prezzo record la bici Colnago di Pogacar: l’ha usata al Tour de France 2025

Difficile trovare un ciclista più iconico di Pogacar in questo momento storico. E l’ultima notizia riguardante lo sloveno conferma pienamente la sua leadership. Infatti è stata venduta a prezzo record all’asta una delle biciclette utilizzate dal campione classe ’98 durante l’ultimo Tour de France.

Pochi giorni fa si è conclusa l’asta che ha visto come cimelio protagonista la bici Colnago, precisamente la Y1Rs Naked Black utilizzata da Tadej nella tappa del Mont Ventoux. La Colnago era stata messa all’asta in occasione della Collector’s Week di Sotheby’s ad Abu Dhabi insieme ad altri tre pezzi unici del marchio italiano.

Ovviamente la cifra spesa per assicurarsi questo pezzo iconico del ciclista è molto elevata, raggiungendo ben 190.500 dollari (l’equivalente di 163.000 euro circa). La Y1Rs è una tipologia di bici, realizzata dall’azienda lombarda Colnago, che ha debuttato senza vernice nella cronoscalata di Peyragudes, dal peso inferiore ai 7 kg.

Durante il giorno di riposo la bici di Pogacar è stata completata con gli iconici colori del campione del mondo (rosso, verde, giallo e blu), configurando la versione naked, quella per intenderci messa all’asta e utilizzata proprio dallo sloveno durante la tappa del Mont Ventoux.