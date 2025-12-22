Stefano Pioli potrebbe tornare molto presto in panchina dopo l’addio alla Fiorentina: ecco la destinazione.

Lo scorso 12 luglio veniva annunciato il suo ritorno alla Fiorentina ma il 4 novembre Stefano Pioli è stato esonerato dal club viola. Una decisione inevitabile alla luce dei pessimi risultati: 4 punti in 10 partite di campionato e ultimissimo posto in classifica.

Nessuno si sarebbe immagino un epilogo simile, molti credevano nelle potenzialità tecnico-tattiche e comunicative del 60enne originario di Parma, ma alla fine le cose sono andate diversamente. E il futuro, ancora una volta, potrebbe riservare l’ennesimo colpo di scena per quel che concerne il futuro di Pioli.

Pioli verso la Premier League: tutti i dettagli

L’ormai ex allenatore della Fiorentina – secondo alcune informazioni in nostro possesso – potrebbe ripatire dalla Premier League. Il West Ham, che vive un momento delicatissimo con appena 2 punti raccolti negli ultimi 5 incontri di campionato e che occupa al momento la terzultima posizione in classifica con appena 13 punti, starebbe infatti pensando proprio a Pioli per la sostituzione di Nuno Espírito Santo.

Pioli dovrebbe, in ogni caso, risolvere prima il contratto in essere con la Fiorentina e solo allora potrebbe mettere nero su bianco. Resta da capire soprattutto quale sarà la volontà del tecnico e se deciderà di ripartire immediatamente dall’Inghilterra, ma questo lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni.

Il West Ham sfiderà il Fulham sabato 27 dicembre e dal risultato di questo match dipenderà il futuro della panchina degli Hammers e quello di Pioli.