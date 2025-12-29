Svolta pazzesca per quel che concerne il futuro di Thiago Motta: ecco dove potrebbe allenare l’ex Juventus.

È ancora sotto contratto con la Juventus nonostante l’esonero dello scorso 23 marzo e da quel giorno Thiago Motta ha rifiutato diverse proposte perché desideroso di sposare un progetto ambizioso e vincente.

Il brasiliano naturalizzato italiano, nell’ultimo periodo, è stato accostato con una certa insistenza anche alla panchina della Fiorentina in caso di esonero di Vanoli, ma alla fine potrebbe ripartire dal Brasile. Procediamo, però, con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Thiago Motta-Flamengo, pazza idea: ecco cosa sta succendendo

Secondo quanto riportato in queste ultimissime ore da “Globoesporte”, la dirigenza del Flamengo avrebbe presentato una proposta di rinnovo all’attuale allenatore Filipe Luís ma – in caso di fumata grigia – avrebbe individuato proprio in Thiago Motta il sostituto ideale dell’ex difensore brasiliano.

Thiago Motta piace per filosofia di gioco e idee, ma ci sarebbe una controindicazione: al Flamengo gioca Danilo, che quasi un anno fa ha lasciato la Juve proprio in virtù del pessimo rapporto con l’allora allenatore bianconero Thiago Motta. Un dettaglio da non sottovalutare assolutamente, ma in caso di mancato accordo con Filipe Luis il matrimonio tra il Flamento e Motta potrebbe davvero concretizzarsi.

Seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda nelle prossime ore e vi terremo sicuramente aggiornati.