Covid, la Commissione alza il tiro: “La relazione finale sarà corredata con esposti alle procure”

Prosegue il braccio di ferro sull’audizione di Giuseppe Conte davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, presieduta dal senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. Dopo mesi di stallo, l’ex premier ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato annunciando la disponibilità a farsi audire, a condizione di poter tornare componente della Commissione una volta conclusa la deposizione — sulla falsariga di quanto già fatto da Galeazzo Bignami, che si era dimesso per potersi sottoporre all’ascolto. Sul tema è intervenuta ai nostri microfoni la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, componente della Commissione, interpellata sui poteri concreti dell’organismo parlamentare e sul destino della relazione finale.

“Rispondo che lo faremo assolutamente. Se non l’abbiamo fatto fino adesso è per un’unica ragione, perché ovviamente noi vogliamo terminare i nostri accertamenti per rendere più solido possibile quel che poi daremo nelle mani delle procure contabili. E ovviamente parliamo anche delle procure dei tribunali, quindi responsabilità penale, erariale e quant’altro. Quindi assolutamente la relazione andrà anche corredata da eventuali esposti che finiranno ai giudici delle Corte dei Conti e delle nostre procure, perché prendano contezza di quel che è emerso dai lavori di Commissione Covid e possano fare la loro parte. Quindi faremo tutto quello che serve per tramite anche degli italiani fino in fondo, non ci limiteremo alla relazione finale“.

Sollecitata sulla possibilità che anche Conte segua lo stesso percorso già intrapreso da Bignami — le dimissioni temporanee dalla Commissione per rendersi disponibile all’audizione, senza ulteriori condizioni — Buonguerrieri preferisce non entrare nel merito del caso specifico e chiude con un auspicio più generale sul clima dei lavori parlamentari: “Speriamo che tutto ciò resti relegato al passato, guardiamo avanti e cerchiamo di fare al meglio ciò per cui siamo stati eletti”.