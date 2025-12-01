“Rigore Pavlovic? Se era per la Roma…” ▷ Milan – Lazio, Lo sfogo di Salomone

La vittoria del Milan sulla Lazio ha spinto i rossoneri in vetta alla classifica e confermato la capacità della squadra di Allegri di portare a casa anche le partite più sporche e complicate. Decisivo il gol da vero centravanti di Leao, arrivato al termine di un’azione impeccabile in cinque tocchi che ha rotto l’equilibrio di una gara bloccata, segnata da ritmi bassi, errori tecnici e un primo tempo quasi privo di emozioni. La Lazio, pur crescendo nel finale con l’ingresso di Castellanos e Dele-Bashiru, non è riuscita a impensierire seriamente Maignan, fino all’ultimo assalto nei minuti di recupero.

Ed è proprio lì, al 104’, che esplode il caso destinato a occupare la scena ben più del risultato: sul tiro al volo di Romagnoli, il pallone impatta il gomito di Pavlovic. L’arbitro Collu viene richiamato al monitor dal VAR Di Paolo, scatenando la furia delle panchine (con Allegri e il vice di Sarri entrambi espulsi) e creando un clima surreale a San Siro. Dopo una lunga revisione, Collu decide per il non rigore, motivando che il difensore del Milan avrebbe subito fallo.

A distanza di ore, arriva anche il chiarimento ufficiale dell’AIA: la decisione finale di non assegnare rigore è corretta, ma l’errore sarebbe del VAR, che non doveva richiamare l’arbitro alla revisione. Nessun fallo su Pavlovic, nessun rigore per la Lazio: la scelta “pulita” sarebbe stata semplicemente calcio d’angolo, senza tutto ciò che ne è scaturito.

Un quadro già incandescente, che alimenta una tensione che dura ormai da giorni. E tra le reazioni più dure c’è quella di Luigi Salomone, che a Radio Radio Mattino Sport e News ha firmato uno sfogo durissimo, accusando la mancanza di criteri chiari e la gestione confusa (e, a suo dire, “vergognosa”) dell’episodio.

Milan-Lazio, Luigi Salomone: “Episodio vergognoso! Certi fischi arrivano solo con alcune squadre…”

“Per me quello di Pavlovic è un rigore netto nella misura in cui normalmente, soprattutto per certe squadre, vengono sempre fischiati! La scenetta dell’annuncio dell’arbitro dopo il controllo VAR… Un pathos inutile, è stato un episodio vergognoso. Ripenso all’episodio di Gigot in Lazio-Inter dell’anno scorso, o al penalty concesso alla Roma a Venezia: certe cose vengono fischiate sempre e solo alle stesse squadre!“

