Giornata davvero triste per tutti i tifosi del mondo: lo sport perde un gigante assoluto a soli 40 anni.

Stanislas Wawrinka dice addio al tennis all’età di 40 anni. Ad annunciarlo è la stessa leggenda svizzera proprio in queste ore: “Ogni libro ha bisogno di un finale. È ora di scrivere l’ultimo capitolo della mia carriera da tennista professionista. Ho ancora dei sogni in questo sport. Ho apprezzato ogni parte di ciò che il tennis mi ha regalato, specialmente le emozioni che provo giocando davanti a voi. Vi aspetto ancora una volta in tutto il mondo”.

Wawrinka, che attualmente occupa addirittura la posizione numero 157 nel ranking Atp, ha scritto pagine indimenticabili di questo sport grazie a una qualità senza eguali e ad un rovescio a una mano, tra i più belli ed efficaci della storia.

Wawrinka, una carriera indimenticabile

Nel corso della sua carriera, Wawrinka ha vinto tre tornei del Grande Slam: gli Australian Open 2014, il Roland Garros 2015 e gli Us Open 2016. Il fenomeno di Losanna conta nel suo palmares un totale di 16 titoli Atp e addirittura 15 finali perse.

Ma non è finita qui: Stan è addirittura il quarto giocatore in attività ad aver collezionato più vittorie nel circuito con 582 affermazioni. Numeri da fantascienza per un tennista che ha fatto impazzire di gioia la Svizzera in coppia con un altro mostro sacro, come Roger Federer.

Ma l’annuncio di oggi è un vero colpo al cuore per tutti gli appassionati di sport: il tennis, senza un vero e proprio artista come Wawrinka, non sarà più lo stesso.