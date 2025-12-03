Addio ufficiale ad uno degli atleti più importanti del nostro paese, per quanto riguarda questo sport in particolare: lascia tutto a 37 anni.

Uno dei momenti più tristi per gli appassionati di sport in generale, è quando uno dei propri idoli decide di smettere, di abbandonare questo mondo e dire basta alla propria carriera professionistica. È il segno del tempo che passa inesorabile e la fine di un’era, così come il termine di sogni e speranze legate ad un singolo individuo che ci ha fatto emozionare.

Basti pensare nel mondo del calcio agli addii commoventi e sentiti di fuoriclasse come Francesco Totti, Paolo Maldini o Alessandro Del Piero, che nel giorno del loro addio definitivo hanno fatto emozionare e versare lacrime ad intere platee, come se una persona di famiglia avesse deciso di abbandonarci e iniziare un’altra vita lontano da noi.

L’ultimo doloroso addio allo sport è arrivato nelle scorse ore, e riguarda sempre un grandissimo giocatore italiano, stavolta legato al mondo della pallacanestro. Termina ufficialmente la lunga e gloriosa carriera di Danilo Gallinari, uno dei cestisti azzurri più forti di sempre, tanto da aver avuto grande successo sia in Italia che a livello internazionale.

Gallinari dice addio al basket: il suo viaggio incredibile tra Italia e NBA

Nella giornata di ieri Gallinari ha dunque scelto di annunciare il ritiro dal basket giocato, una notizia che comunque era nell’aria da tempo. Come detto è stato tra gli italiani più forti e completi in questo sport, avendo avuto la capacità di farsi notare negli USA e giocare per diversi anni nel campionato più prestigioso al mondo.

Questo il messaggio con cui ha comunicato la fine della sua avventura: “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento, grazie di cuore. Sono più che emozionato per il prossimo capitolo!”

Nato a Sant’Angelo Lodigiano nel 1988, Gallinari ha ricoperto il ruolo di ala grande fin da quando ha cominciato nelle squadre di provincia. Il suo primo grande ingaggio è stato con l’Olimpia Milano, ma già nel 2008 viene scelto dai New York Knicks come sesta scelta del draft, iniziando la sua carriera nella prestigiosa NBA.

Tante le franchigie statunitensi in cui ha militato Gallinari in carriera: Denver, L.A. Clippers, Oklahoma, Atlanta, Boston, Washington, Detroit e Milwaukee, giocando al fianco di numerosi fuoriclasse d’oltre oceano. L’ultimo ingaggio risale a quest’anno solare, con i portoricani Vaqueros de Bayamón.

Gallinari vanta ovviamente anche una carriera eccellente in Nazionale: con la canotta azzurra ha collezionato 83 caps, chiudendo l’avventura con la partecipazione agli Europei della scorsa estate.