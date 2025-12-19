Il programma e i pronostici della 16ª giornata di Serie A sono fortemente condizionati dalla Supercoppa Italiana. Quattro partite, infatti, non si disputeranno nel weekend perché Napoli, Milan, Inter e Bologna saranno impegnate in Arabia Saudita.

I match rinviati verranno recuperati tra il 14 e il 15 gennaio 2026: Napoli-Parma (14 gennaio, ore 18:30), Inter-Lecce (14 gennaio, ore 20:45), Hellas Verona-Bologna (15 gennaio, ore 18:30), Como-Milan (15 gennaio, ore 20:45).

Il turno si apre sabato 20 dicembre alle 18, allo stadio Olimpico, con Lazio-Cremonese. I biancocelesti arrivano all’appuntamento in piena emergenza: Sarri dovrà fare a meno di ben otto giocatori. Rovella e Isaksen sono out per infortunio, Zaccagni e Basic squalificati, mentre Hysaj e Gigot sono fuori lista. A completare il quadro, le assenze di Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d’Africa.

Alle 20:45 riflettori puntati sull’Allianz Stadium per una sfida che pesa enormemente in chiave Champions. La Juventus di Spalletti ospita la Roma di Gasperini, avanti di quattro punti in classifica: un successo giallorosso potrebbe rappresentare una svolta quasi decisiva nella corsa a un posto in Europa.

La giornata di domenica 21 dicembre si apre alle 12:30 con il delicato scontro salvezza Cagliari-Pisa, seguito alle 15 da Sassuolo-Torino.

Alle 18, al Franchi, la Fiorentina non ha alternative. Ultima in classifica e con la salvezza distante ben otto punti, contro l’Udinese la Viola non può permettersi altro risultato che la vittoria. Dopo le ultime voci, che parlano di risse clamorose all’interno degli spogliatoi, la Fiorentina è chiamata a una sterzata decisiva. Inoltre, la posizione di Vanoli, subentrato da poche settimane a Pioli, appare sempre più in bilico.

A chiudere il programma, almeno per ora, sarà Genoa-Atalanta, in scena alle 20:45, con i nerazzurri a caccia di punti pesanti per l’alta classifica.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: