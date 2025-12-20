Lazio spenta, Cremonese compatta. Finisce 0 a 0 all’Olimpico. Manca un rigore alla Lazio, Parietti non fischia un contatto in area analizzato così da Franco Melli: “Quando abbiamo visto Noslin che si è alzato per colpire di testa, abbiamo visto Terracciano che lo ha trattenuto e ha anche colpito la palla con il braccio. Giustamente Ceccherini si è fatto espellere per impedire a Cancellieri di calciare a tu per tu con il portiere. Guendouzi ha fatto un grande assist e una bella partita, Il francese mancherà anche a Udine, come Basic perché è stato ammonito. La Lazio ha sprecato il primo tempo, Pedro e Vecino, tra i migliori dello scorso anno, non ha fatto vedere niente.

La Cremonese ha fatto vedere un impianto di gioco interessante, volevo segnalare barbieri che mi sembra molto interessante e ha dato filo da torcere. Bene anche Bonazzoli. Mancavano troppi giocatori stasera, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile”