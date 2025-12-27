Basta un tocco contrastato di Kalulu in area per portare i tre punti alla Juventus. In realtà serve una buona dose di fortuna, visto che il Pisa in casa sua colpisce un legno per tempo. La squadra di Spalletti non brilla, ma è solida e più con la volontà che con la tecnica, continua a macinare punti. Openda è in crescita, Yildiz gioca una partita sottotono ma nel finale trova il gol, Zhegrova entra e spacca la partita: i segnali in avanti sono positivi. I gol arrivano nel secondo tempo, il gol di Kalulu, registrato come autorete visto l’ultimo tocco di Calabresi, arriva al 73esimo, mentre Yildiz chiude i conti alla fine, quando tutto il Pisa era impegnato nell’ultimo tentativo di assedio alla porta di Di Gregorio.

La qualità a centrocampo non si vede, il gioco dei bianconeri parte spesso i n maniera lenta e prevedibile. In difesa Bremer fa l’ennesima partita da grande difensore e trascina in positivo i compagni di reparto. La Juventus si ritrova così a un punto dalla vetta, complice la discutibile collocazione della Supercoppa che lascia l’Inter e le altre concorrenti dei bianconeri con due partite da giocare. Probabilmente un acquisto di grande qualità nel mercato di gennaio, ovviamente in mezzo al campo, potrebbe portare la squadra di Spalletti a lottare fino alla fine per una posizione di classifica importante.