La Commissione europea ha inflitto oggi una sanzione di 120 milioni di euro a X, l’ex Twitter. Il social media di proprietà di Elon Musk era da tempo nei mirini di Bruxelles, che non ha mai apprezzato l’apertura della piattaforma nei confronti del free speech. Si tratta della prima sanzione del Digital Services Act, il regolamento UE per la disinformazione online. Aveva anticipato la notizia il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. “L’UE dovrebbe sostenere la libertà di parola, non attaccare le aziende americane per la spazzatura”, aveva scritto il vice di Trump proprio su X.

Rumors swirling that the EU commission will fine X hundreds of millions of dollars for not engaging in censorship. The EU should be supporting free speech not attacking American companies over garbage. — JD Vance (@JDVance) December 4, 2025

I motivi

Le indagini contro la piattaforma acquistata nel 2022 da Elon Musk sono iniziate nel dicembre del 2023, quando Thierry Breton, allora Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, annuncia l’avvio di una procedura d’infrazione. Il contesto è quello del conflitto a Gaza. Su X compaiono video su video non verificati dalle istituzioni, e la politica della nuova piattaforma risulta piuttosto peculiare per i gusti di Bruxelles. L’élite europea accusa Musk di lasciare troppo spazio alla libertà d’espressione, e da allora la tensione sul tema non ha fatto che aumentare, con l’UE che ha intimato più volte la piattaforma di agire in maniera diversa. Tensione che si è concretizzata oggi.

La Commissione UE multa X per tre principali motivi. Secondo l’UE, il sistema di verifica con il “bollino blu” inganna gli utenti facendoli credere che gli account verificati siano affidabili, violando il divieto di “progettazione ingannevole” del DSA. X non avrebbe poi garantito garantito piena visibilità sugli annunci, oscurando informazioni che potrebbero prevenire truffe finanziarie e distinguere chiaramente tra contenuti organici e sponsorizzati. Infine, la piattaforma avrebbe imposto barriere all’accesso ai dati pubblici da parte di studiosi e terze parti, impedendo analisi su rischi sistemici come disinformazione e contenuti dannosi.