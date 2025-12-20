La Roma perde 2 a 1 in casa della Juventus, la squadra di Gasperini va in svantaggio e non riesce a recuperare. Il presidente Ferrajolo ha analizzato la partita puntando il dito contro la qualità degli attaccanti: “La Juve ha meritato la vittoria, entrambe sono squadre che non mi fanno impazzire, la Juventus ha qualcosa in più ma si sapeva. La squadra di Spalletti non ha questo difetto gigantesco del non riuscire a far male in avanti. Appena si alza il livello delle avversarie si vede chiaramente come non riesce a fare gioco e trovare occasioni davanti, non è mai pericolosa.

Gasperini stasera ha fatto cambi strani, non ho capito cosa ha messo a fare Bailey, la Roma ha giocato meglio con Ferguson. Dico si più, l’attaccante è stato bravo e ha fatto anche due o tre cose buone, comunque davanti i valori sono quelli, non c’è qualcuno meglio di un altro. Non darei quindi troppe colpe a Gasperini che non trova certezze. Lì davanti Dybala, Soulè e Pellegrini hanno fatto malissimo, sono stati un pianto. Mi fanno ridere quelli che pensavano che la Roma sarebbe andata a Torino a vincere senza problemi”