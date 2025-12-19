Oggi parliamo con Angiolo Bellucci e Rachele Di Paolo di una nuova realtà sociale: conosciamo l’associazione “Joyful Moments odv”, un’associazione che si occupa di regalare momenti di gioia per anziani soli nelle RSA e per bambini affetti da patologie; persone che più di altre hanno bisogno di sentire calore, attenzione e vicinanza.

“Joyful Moments odv” – Come nasce questa associazione?

“Joyful Moments” nasce da 5 amici che credono che la gioia sia contagiosa. Affiancare le persone che stanno vivendo un momento difficile può farli sentire meno soli. Questo è quello che abbiamo capito con il nostro volontariato.

Per questo ci siamo recati a novembre in una RSA di Roma per trascorrere qualche ora con gli ospiti della struttura. È stata un’esperienza arricchente, che ha fatto nascere sorrisi nel cuore e sulle labbra di questi “nonnini”.

Ci stiamo anche muovendo per portare doni ai bambini che durante le feste di Natale saranno presso l’Ospedale Bambin Gesù. Grazie alla sinergia con l’associazione Ba.Bi.s porteremo momenti di gioia ai bimbi del reparto di Chirurgia Plastica Maxillo-facciale dell’ospedale.

Per fare ciò abbiamo avviato una raccolta fondi, supportata dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri, che terrà un concerto venerdì 19 dicembre alle ore 20.00, presso la Chiesa San Gioacchino in Prati (via Pompeo Magno), al quale siete tutti invitati.

Cosa vi caratterizza?

Noi crediamo nelle sinergie, crediamo che un gesto d’amore ne ispiri sempre un altro. Da qui nasce quello che chiamiamo “JOY”, ossia una catena di gesti semplici che ispirano altri gesti d’amore.

Ad esempio abbiamo chiesto a parenti e amici di scrivere un biglietto di auguri per i “nonnini” della RSA, per donare loro ulteriore calore umano. Successivamente abbiamo chiesto a questi ultimi di scrivere un messaggio di auguri da portare ai bimbi ricoverati in ospedale, affinché il concetto di Joy cresca sempre di più.

Abbiamo inoltre creato la figura del volontario a progetto. Molte persone desiderano fare volontariato, ma non possono garantire una continuità a causa degli impegni familiari. Da qui nasce l’idea: ti iscrivi alle nostre pagine, noi pubblichiamo i progetti, e quando senti di avere tempo e amore da donare, scegli il progetto che desideri.

Per info e contatti potete trovarci su Facebook: joyful moments odv e su Instagram: joyfulmomentsodv.