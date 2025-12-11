Dopo l’intreccio Abraham-Saelemaekers della scorsa stagione, Roma e Milan tornano ad affrontarsi sul mercato: beffa giallorossa

C’è un aspetto in comune tra Milan e Roma, protagonisti di un ottima prima parte di stagione e divisi in classifica da soli 4 punti, di fatto accumulati dai rossoneri nei confronti dei giallorossi grazie allo scontro diretto vinto a San Siro 1-0 con Maignan che ha negato a Dybala il gol del pareggio a pochi minuti dalla fine: la sterilità dei propri attaccanti.

Pur con le dovute proporzioni (la squadra allenata da Max Allegri ha segnato 22 gol in 14 giornate, ben 7 in più dell’undici di Gian Piero Gasperini), entrambe le compagini lamentano una conclamata difficoltà dei propri attaccanti centrali a trovare la via della rete.

Santiago Gimenez e Christopher Nkunku da una parte, Artem Dovbyk e Evan Ferguson dall’altra: questi i centravanti che finora hanno prodotto davvero pochissimo per le rispettive cause. In vista del prosieguo della stagione entrambi gli allenatori vorrebbero migliorare la produttività offensiva centrale, quella non soddisfatta dai citati calciatori.

Col veloce approssimarsi della finestra di mercato, meneghini e capitolini intendono muoversi per non lasciarsi troppi rimpianti alle spalle: l’obiettivo condiviso dai due club è una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Tutti pazzi per Zirkzee: il Milan beffa i giallorossi

Già obiettivo, per mesi e mesi, della Juve nella passata stagione (il calciatore era stato protagonista di un’annata eccezionale nel Bologna di Thiago Motta l’anno precedente), Joshua Zirkzee è entrato nel mirino del DS giallorosso Massara da almeno un mese.

Sebbene, almeno a parole, il Manchester United non sembra per ora aprire né ad un prestito né tantomeno ad un’operazione a titolo definitivo, le possibilità che l’ex Bayern Monaco possa tornare in Italia aumentano di giorno in giorno.

La Roma, come detto, si è mossa in anticipo sul centravanti, ma negli ultimi giorni il Milan, forte degli ottimi rapporti con l’agente dell’olandese – Kia Joorabchian – sarebbe già in fase di sorpasso nei confronti della rivale italiana.

Dalle parti di Milanello, pur con la dovuta calma, si sente aria di Scudetto: un obiettivo non dichiarato formalmente ad inizio anno ma ora possibile grazie all’ottimo lavoro svolto da Allegri e dal gruppo. Che sta seguendo alla lettera le direttive del mister.

Zirkzee potrebbe dunque rappresentare, per il Diavolo, quel tassello mancante per arrivare a primavera in piena corsa per il titolo. Con buona pace delle velleità di mercato dei giallorossi, frustrati dalla rimonta rossonera sul loro obiettivo di gennaio.