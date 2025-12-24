Arriva una pessima notizia per i tifosi della Roma dal fronte mercato: niente da fare per il suo trasferimento a gennaio.

La Roma si candida a essere la protagonista assoluta di Serie A nella finestra invernale di calciomercato. Il tecnico Gasperini ha chiesto a gran voce qualche rinforzo in attacco e ora la società è pronta ad accontentarlo: per Zirkzee siamo ormai ai dettagli, ma la dirigenza capitolina non sembra volersi accontentare ed è pronta a riportare in Italia anche Raspadori.

Un doppio colpo pazzesco, che potrebbe stravolgere le gerarchie in Serie A e permettere alla Roma di dire la sua anche in ottica scudetto. La squadra gioca bene, come visto anche nella super sfida contro la Juventus, ma manca un terminale offensivo. Proprio per questo motivo, sono attese novità a breve.

Gasp deluso: salta sul più bello il passaggio alla Roma

Roma che, però, quasi sicuramente non rinforzerà la difesa a disposizione di Gasperini. Lo riferisce in queste ore l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, secondo cui sembrerebbe essere saltato definitivamente il trasferimento di Axel Disasi nella Capitale.

Il centrale francese classe ’98 è stato proposto dal Chelsea che, però, ha terminato gli slot a disposizione per gli elementi della rosa da cedere in prestito fuori dal Regno Unito.

L’unica possibilità sarebbe quella di acquisire il calciatore a titolo definitivo, ma la Roma non appare per nulla intenzionata a procedere con questa tipologia di trasferimento. Una vera beffa per Gasperini, che era convinto di aver trovato il rinforzo giusto per la propria retroguardia.