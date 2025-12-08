Il giovanissimo talento del tennis internazionale Joao Fonseca ha sorpreso tutti con la sua ultimissima decisione personale.

In questo momento storico, il tennis maschile internazionale è senza dubbio dominato da due atleti che hanno fatto il vuoto attorno a loro, almeno in fatto di successi e punti nel ranking. Parliamo ovviamente di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente primo e secondo nella classifica ATP, ma con distanza minima.

Difficile ad oggi capire quale tennista avrà la forza e la maturità tale da insidiare la leadership di questi due protagonisti assoluti, che nel 2025 si sono equamente divisi i trionfi nei tornei del Grande Slam e hanno disputato ben sette finali tra di loro. Il segno chiaro ed inconfutabile di come siano atleti difficilmente battibili.

Molti esperti di tennis però hanno già trovato un giovane talento che ha tutte le carte in regola per inserirsi in questa lotta. Diventando per intenderci il nuovo Djokovic all’interno della rivalità tra Nadal e Federer. Stiamo parlando del brasiliano Joao Fonseca, il 19enne che per qualità e classe dimostrata finora viene considerato già un predestinato ad altissimi livelli.

Joao Fonseca come Alcaraz: taglio netto ai capelli per via di una scommessa

Nonostante la giovane età, Fonseca si è già tolto una doppia soddisfazione nel 2025, ottenendo le prime vittorie nei tornei ATP 250 e 500. Infatti il brasiliano ha dominato sia a Buenos Aires che a Basilea, facendo subito parlare di sé come un nuovo talento in ascesa del tennis mondiale.

Intanto è già arrivata una grossa novità, una decisione presa dallo stesso Fonseca che ha lasciato tutti a bocca aperta, compresi i suoi rivali diretti. Il giovane tennista si è presentato al campo d’allenamento nelle scorse ore con i capelli rasati e con il pizzetto. Una novità assoluta dal punto di vista del look, visto che eravamo abituati a vedere Joao con la testa piena di riccioli ed il viso sbarbato, che non nascondeva la sua giovanissima età anagrafica.

Il motivo di questo cambiamento improvviso? Evidentemente una scommessa che Fonseca aveva fatto con il suo staff: qualora il classe 2006 avesse vinto il torneo di Basilea, disputato in Svizzera ad ottobre scorso, si sarebbe dovuto rasare la testa e dunque apportare un cambio di stile evidente.

Fonseca apparirà dunque nei primi tornei del 2026 con un look molto diverso, forse più da uomo maturo, visto che entrerà nel suo ventesimo anno d’età. Una decisione diversa rispetto a quella di Carlos Alcaraz, che si presentò completamente rasato agli US Open, in quel caso per un errore del fratello Alvaro, che sbagliò il tipo di taglio optando poi per un modello più skin.