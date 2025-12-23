“Famiglia del bosco? Dietro le case famiglia cifre da capogiro” ▷ Parla l’avv. Pillon

La “famiglia del bosco“, la coppia anglo-australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i tre figli, non trascorrerà un Natale riunito, almeno nella propria casa. La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il 19 dicembre il ricorso dei genitori, confermando il collocamento dei bambini (una bimba di 8 anni e due gemelli di 6) nella comunità protetta di Vasto, disposto dal Tribunale per i Minorenni il 20 novembre per carenze igienico-sanitarie, istruzione e socializzazione. I giudici hanno però riconosciuto “apprezzabili progressi” dei genitori, più collaborativi su casa, scuola e cure mediche. La madre Catherine, ospite al piano superiore della struttura, vede i figli durante i pasti, sotto supervisione. Il padre Nathan, che visita tre giorni a settimana, potrà probabilmente pranzare con loro il 25 dicembre nella comunità, senza bisogno di autorizzazione speciale, come indicato dall’avvocato.

Una nuova ordinanza ha però disposto una CTU psicologica per valutare lo stato della famiglia, ritardando possibili ricongiungimenti.

Il punto dell’avv. Simone Pillon

“Sono tanti i bambini che passeranno il Natale fuori dalle loro famiglie e questa è qualcosa che non mi dà pace, perché nella scorsa legislatura abbiamo apportato al Codice Civile delle modifiche importanti. L’Art. 403 prevede chiaramente che il collocamento in casa famiglia, e più in generale togliere i figli e i loro genitori, dev’essere qualcosa di assolutamente residuale, quando il giudice abbia accertato che nessun’altra opzione è percorribile. E invece mi sembra che questa norma sia continuamente disattesa, mi sembra che il collocamento in casa famiglia sia ormai una sorta di abitudine, che venga fatto anche quando non è necessario, e mi sembra soprattutto che dietro alle case famiglie si muovano cifre da capogiro. Stiamo parlando di tanti soldi“.

L’avvocato Pillon spiega che “un bambino collocato in casa famiglia costa al comune di residenza 200, 300, alle volte anche più, Euro al giorno“.

