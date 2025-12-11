Ecco perché non vogliono dirvi il vero motivo dell’esodo dei giovani dall’Italia

Oggi torniamo a parlare di giovani. L’Italia non è un Paese attrattivo per i giovani. C’è un rapporto squilibrato tra gli under 34 che lasciano il Paese e i loro coetanei provenienti dall’economia avanzata che scelgono di arrivarci. In poche parole l’Italia è un Paese di emigrazione di giovani e invece di immigrazione, nel senso che ogni nove giovani che emigrano ne arriva soltanto uno. Quindi i giovani italiani stanno scappando all’estero.

Tra il 2011 e il 2024, 630.000 giovani sono emigrati dall’Italia, portando a un salto migratorio di meno 441.000 unità tra quelli entrati e quelli usciti. Gli entrati sono giovani immigrati, gli usciti sono emigrati italiani. Quindi sono molto più gli italiani che fuggono degli immigrati che entrano. Il valore di questo capitale perduto tra i giovani è stimato in 159,5 miliardi, quasi 160 miliardi di euro, cioè circa il 7,5% del PIL. La percentuale di laureati tra gli emigrati è in aumento, raggiungendo il 42,1% nel triennio 2022-2024. L’Italia si posiziona al 31esimo posto su 38 Paesi OCSE per attrattività di talenti altamente qualificati ed è scelta solo dall’1,9% dei giovani di economia avanzata come media per il lavoro. Oltre all’emigrazione internazionale si registra un’ampia emigrazione interna dal Mezzogiorno al Centro Nord con un trasferimento netto di 484 mila giovani tra il 2011 e il 2024.

Nessuno conosce il vero motivo

Questo spostamento ha un costo interno di 147 miliardi in termini di capitale umano trasferito. Per invertire questo trend il presidente del CNEL, Renato Brunetta, suggerisce di agire su ambiti prioritari come i salari, il costo della vita, l’innovazione, la ricerca, la qualità della vita. Io invece suggerisco di uscire da questa gabbia di matti che si chiama Unione Europea perché le cause per le quali i giovani sono fuggiti dal nostro Paese sono da rinvenirsi nelle politiche economiche sbagliate derivanti da una sussidiarietà nei confronti di una burocrazia che è inumana e che conseguentemente distrugge le famiglie e i rapporti umani. Questa burocrazia folle che ha distrutto il capitale umano ha un unico nome: Unione Europea.

