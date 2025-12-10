“Dopo due sconfitte Gasperini è un incapace?” ▷ Vocalelli – Camelio: è scontro in diretta

La Roma cade ancora, e questa volta lo fa contro il Cagliari. Dopo la brusca frenata interna contro il Napoli – che è costata la vetta della classifica agli uomini di Gasperini – i giallorossi inciampano anche in Sardegna, confermando un momento di evidente appannamento.

L’avvio di stagione era stato travolgente, per certi versi inatteso. Nelle ultime due partite, però, qualcosa sembra essersi incrinato. La squadra, infatti, sembra accusare un calo di brillantezza, probabilmente figlio dei carichi di lavoro tradizionalmente pesanti imposti dal tecnico piemontese e, soprattutto, di una rosa che offre poche alternative in avanti.

Roma, emergenza attacco: è solo l’11° attacco della Serie A

Il nodo più evidente resta proprio quello legato al centravanti. L’assenza di un centravanti vero costringe Gasperini a soluzioni d’emergenza. Dovbyk è ancora ai box – anche se il rientro dovrebbe essere vicino – mentre Ferguson, arrivato in estate in prestito dal Brighton, non ha saputo garantire presenza e concretezza sotto porta. Da qui la scelta del tecnico di affidarsi al famoso “falso nove”.

I numeri non mentono: appena 15 reti segnate in 14 giornate fanno della Roma soltanto l’undicesimo attacco della Serie A. A complicare il quadro si aggiungono i ricorrenti problemi fisici di Paulo Dybala, sempre più incostante e lontano dalla continuità che tanto farebbe comodo a Gasp. L’ex Atalanta ha dunque deciso di puntare sull’imprevedibilità di Baldanzi come riferimento offensivo. Soluzione che, fin qui, non ha dato i risultati sperati.

Il rischio, ora, è che l’ottimo lavoro costruito nei mesi iniziali venga progressivamente cancellato dall’assenza di un finalizzatore vero e proprio. Per competere stabilmente ai vertici, non basta costruire. Serve qualcuno che la butti dentro. Uno alla Lautaro Martinez, per intenderci.

La soluzione a questo problema potrebbe arrivare dal sempre più vicino mercato invernale. Le voci delle ultime ore, infatti, parlano di una possibile trattativa con il Manchester United per Joshua Zirkzee, attaccante ex Bologna che piace molto a Gasperini. Chissà se sarà veramente lui il bomber di cui la Roma ha bisogno per tornare in Champions League.

Scontro Vocalelli – Camelio: “Ora Gasperini è un incapace?”

A Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli ed Enrico Camelio si sono resi protagonisti di un acceso dibattito. Le due sconfitte consecutive della Roma hanno acceso gli animi e questo ha portato ad un vero e proprio botta e risposta tra i due.

La discussione è partita dalle aspettative – forse eccessive – createsi introno alla squadra di Gasperini dopo il grande avvio di campionato. Vocalelli ha provato a portare la discussione su binari più realistici, sottolineando come la rosa della Roma non possa ambire per lo scudetto: “La Roma ha una rosa da quarto/quinto posto, se arriva al quarto posto ha fatto una grande stagione, il massimo. Fino a due settimane fa parlavate di scudetto, dopo due sconfitta parlate come se Gasperini fosse un incapace“.

Per Enrico Camelio, invece, se la Roma arrivasse quarta, in virtù del grande allenatore che ha in panchina, non avrebbe fatto nulla di speciale: “Con un grande allenatore in panchina, se la Roma arriva quarta non ha fatto nulla di straordinario, sarò matto io. Gasperini dovrebbe fare più cambi. Avete deciso che Gasperini non sbaglia e non è criticabile per una partita“.