Il Napoli gioca una partita solida, con la qualità giusta e i gol del suo bomber. In casa della Cremonese la squadra di Conte gioca da grande, rischia poco, gestisce il pallone, finalizza le occasioni create. Nulla possono gli avversari, che pure giocano la solita partita ordinata. Il Napoli risponde così al Milan si piazza a 34 punti, a una sola lunghezza dai rossoneri, in attesa del posticipo di stasera tra Atalanta e Inter.

La partita segue il classico copione delle sfida tra una grande e una squadra che lotta per salvarsi, soprattutto perché il Napoli con un po’ di fortuna la sblocca subito: un tiro di Spinazzola da fuori area carambola su un difensore della Cremonese, la palla finisce sui piedi di Hojlund che da solo in area deve solo ribadire in rete. Il secondo gol è ancora della punta napoletana, ancora gol da numero Nove: Politano salta l’uomo come sempre ha fatto durante tutta la partita, crossa, McTominay tocca la palla in area in contrasto con Baschirotto. La palla finisce sul secondo palo dove c’è Hojlund che deve ribadire in rete il secondo pallone della partita. Così il Napoli termina il primo tempo sul 2 a 0 e nel secondo deve solo gestire un risultato che porta a casa senza patemi d’animo.