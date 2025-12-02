Corruzione in Ucraina? Ora provano a ribaltare il banco ▷ “Ma Zelensky sta ufficialmente scricchiolando”

L’Ucraina è scossa dal più grande scandalo di corruzione dall’inizio della guerra: un giro di tangenti da almeno 100 milioni di dollari sugli appalti per la sicurezza delle centrali nucleari nucleari gestite da Energoatom.Protagonista negativo è Timur Mindich, ex socio storico di Volodymyr Zelensky ai tempi della casa di produzione Kvartal 95. Mindich, considerato per anni l’uomo nell’ombra che influenzava nomine e contratti, è ufficialmente latitante dal 10 novembre: ha lasciato Kiev di notte, poche ore prima dell’irruzione delle forze anticorruzione nel suo attico nel centro governativo, ed è già oltre confine. Nelle ultime due settimane sono saltate diverse teste dell’élite ucraina, tra cui il capo di gabinetto presidenziale Andrij Yermak, che ha presentato le dimissioni il 28 novembre dopo una perquisizione a casa sua.

L’inchiesta del Nabu (l’agenzia anticorruzione) parla di un sistema consolidato: il 10-15 % di ogni contratto per forniture e protezione delle centrali finiva in tasche private. Lo scenario ora si fa molto delicato: con le trattative di pace alle porte, Zelensky potrebbe pensare alle dimissioni al primo cessate-il-fuoco disponibile.

Il punto in diretta di Carolina De Stefano, professoressa di Storia Russa all’Università LUISS di Roma.