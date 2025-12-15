Angelini shock ▷ “David? Rigore netto! Ma non si chiama Lautaro e gioca alla Juve, quindi va bene”

La Juventus ha conquistato tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League, vincendo 1-0 contro il Bologna. Una vittoria che, pur arrivata con fatica, consente ai bianconeri di scavalcare proprio i rossoblù al quinto posto, mantenendo vive le speranze di una qualificazione europea. La partita, tuttavia, non è stata priva di difficoltà, e soprattutto di polemiche arbitrali.

Al 33′ del primo tempo, i bianconeri hanno reclamato un rigore dopo un contatto in area tra l’attaccante David e il difensore del Bologna Lucumì. Il canadese, smarcato da una palla in verticale, è caduto in area dopo una spinta leggera del colombiano. L’arbitro ha deciso di non fischiare il rigore, ritenendo che la spinta fosse troppo lieve per giustificare un intervento del genere.

Questa decisione ha suscitato una forte reazione da parte di Antonello Angelini, che su Radio Radio Mattino – Sport e News ha definito l’episodio “un rigore clamoroso”.

Bologna-Juve, Angelini: “Su David è un rigore clamoroso! Ma tanto qualunque episodio contro la Juventus sembra quasi andare bene…”

Angelini ha criticato duramente la giustificazione data da Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, che in televisione aveva spiegato la decisione dell’arbitro affermando che il contatto non fosse punibile in quanto Lucumì aveva spinto con una sola mano e non con entrambe. “Quella è una giustificazione allucinante. Siccome la spinta è con una sola mano e non con due, allora posso spingere quanto che voglio?”, ha commentato il giornalista, mostrando una netta opposizione all’interpretazione data dell’episodio.

Secondo l’opinionista, un giocatore lanciato verso la porta dovrebbe ricevere maggiore protezione, e un contatto che lo sbilancia e lo fa cadere in area dovrebbe essere considerato fallo. “Quello è un rigore clamoroso, oltretutto il giocatore della Juventus sta lanciato verso la porta. A me ha colpito molto quel rigore, sono sincero. E poi con che leggerezza è stato commentato in televisione”.

“Altro che David: ho visto dare rigori all’Inter e a Lautaro Martinez per molto meno… Ma per favore!”

Angelini ha poi allargato la discussione, parlando di un “doppio pesismo mediatico” che, secondo lui, accompagna le decisioni arbitrali che coinvolgono la Juventus. “C’è un doppio pesismo mediatico su tutti gli episodi di Juventus. Se ci fa danno alla Juventus va tutto bene, anzi tutto insabbiato. Se invece accade qualcosa all’opposto, apriti cielo!“ ha dichiarato, lamentando un trattamento a senso unico nei confronti della squadra bianconera.

L’opinionista ha messo in evidenza come le decisioni arbitrali, quando coinvolgono la Juventus, vengano spesso analizzate in maniera più critica, mentre episodi simili che riguardano altre squadre sembrano passare inosservati o ricevere interpretazioni più permissive: “Ricordo rigori assegnati all’Inter anche solo per una mano appoggiata sulla spalla di Lautaro Martinez… Ma dai!“

