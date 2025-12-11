Dopo la brutta sconfitta del Napoli in casa del Benfica per 2-0, Antonio Conte ha commentato così la partita dei suoi.

“Non posso considerare un passo falso quello di questa sera. I ragazzi hanno comunque dato tutto quello che avevano oggi. Sicuramente si è vista una differenza di energie proprio fisica e mentale tra noi e il Benfica. Non dimentichiamo che loro hanno giocato venerdì, hanno avuto due giorni in più a disposizione. Noi veniamo da partite ogni tre giorni con tanti giocatori che hanno accumulato partite una dietro l’altra. È inevitabile che prima o poi le paghi queste cose. C’è poco da fare. Subentra stanchezza fisica e mentale. Abbiamo comunque provato fino alla fine, c’è stata grande generosità da parte della squadra ma non eravamo lucidissimi nelle scelte. Ora dobbiamo cercare di recuperare quanto prima, torneremo stanotte alle 04.00. I ragazzi staranno con le famiglie e poi riprenderemo venerdì. Tanti dovranno rigiocare la settima partita in pochi giorni”.

La gestione di più competizioni

“Per noi sono tre competizioni più la Supercoppa. Si possono gestire se ampli la rosa. Noi abbiamo provato a fare questo portando nove giocatori nuovi. Il problema è che sette sono infortunati. Non è difficoltà di gestire la doppia competizione. Sicuramente oggi abbiamo delle difficoltà perché siamo pochi e lo saremo ancora per un bel po’ di tempo. Questo è un problema che sapevate già, l’ho detto già quando abbiamo vinto nelle cinque partite precedenti. Quello che sicuramente mi preoccupa di meno è sapere che questi ragazzi stanno dando tutto e saranno pronti a dare tutto. Il calo di energie poi è fisiologico, veniamo comunque da cinque partite giocate contro squadre anche forti. C’è solo da recuperare e sperare. Speriamo di poter recuperare in fretta Lobotka e Gutierrez, per gli altri ci vorrà ancora tempo. Lukaku non sappiamo ancora quando potrà rientrare, ma ancora non si è allenato con noi“.

Benfica-Napoli, Il cammino in Champions

“Sarebbe stato già molto difficile parlare di qualificazione agli ottavi viste le squadre che partecipano alla Champions, poi c’è sempre qualche sorpresa in positivo e negativo come accaduto lo scorso anno. Molte big hanno dovuto fare i playoff. Quello che posso dire è che oggi abbiamo perso la partita, c’è stata generosità da parte nostra ma il Benfica alla fine aveva qualcosa in più rispetto a noi oggi. Ho visto le statistiche, il Benfica ha tirato cinque volte, noi due e forse abbiamo avuto anche più possesso palla. Il Benfica non ci ha sorpreso, né lo abbiamo sottovalutato. Oggi eravamo questi, così come lo eravamo con la Juventus e nelle precedenti partite. Sottovalutare l’avversario significa essere ignoranti, noi non lo siamo e non siamo nemmeno presuntuosi. Il Benfica è un’ottima squadra con buonissimi giocatori“.

Conte, il punto sugli infortunati

“Ci sarà da affrontare questa situazione per un periodo lungo e la stiamo già affrontando da un mese. Dovremmo essere bravi, uniti e compatti. Ci sarà da soffrire, ma siamo pronti a farlo tutti insieme, gestendo risorse ed energie. Per Lobotka e Gutierrez, non dovrebbe essere una cosa lunga per entrambi. Non so se per Udine saranno pronti, non penso, ma se ci sarà qualche bella notizia, la coglieremo. Altrimenti andremo in battaglia con questo gruppo di ragazzi che vanno solo ringraziati”.