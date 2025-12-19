Annuncio importantissimo su Paulo Dybala a due giorni dalla partita contro la Juve: attesa ormai alle stelle.

Contro il Como è rimasto in panchina per l’intera durata del match anche perché le sue condizioni fisiche non sono ancora ok dopo l’ennesimo infortunio. Ora, però, Paulo Dybala è pronto a riprendersi la scena e si candida a una maglia da titolare contro la Juve: sabato sera, infatti, il gioiello argentino potrebbe vincere il ballottaggio con Ferguson e agire come falso nueve con alle spalle Soulé e Pellegrini.

È questa la grandissima novità che potrebbe proporre Gasperini a Torino: Dybala ha una qualità superiore a tutti e potrebbe creare grossi problemi alla retroguardia della Juve con le sue giocate e la sua tecnica.

Boniek su Dybala: messaggio inequivocabile

Qualità evidenzia anche da Zbigniew Kazimierz Boniek, oggi vicepresidente della UEFA, nel cordo di un’intervista rilasciata a ‘Forzaroma.info’: “Dybala? Parliamo di un calciatore superiore agli altri. Per lui il discorso è semplice: se sta bene e gioca il 90 per cento delle partite, sta al Barcellona o al Real Madrid. Ha una grandissima qualità, ma i tantissimi infortuni non gli consentono di trovare continuità. Il limite di Paulo è proprio questo: le condizioni fisiche non ottimali e i frequenti infortuni“.

Tanta sfortuna, insomma, per l’argentino che avrebbe potuto ambire a una carriera ancora più altisonante con qualche guaio fisico in meno. Ma all’orizzonte c’è la Juve, la sua ex squadra con cui si è tolto tantissime soddisfazioni, e Gasp starebbe pensando di schierarlo titolare dal 1′ per creare scompiglio nella retroguardia bianconera.