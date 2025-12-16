Roma-Como e Parma-Lazio; due partite e due “espulsioni” molto diverse: da un lato quella probabilmente “mancata” di Gianluca Mancini, dall’altra quella pesante di Toma Basic, squalificato ufficialmente dalla Giudice Sportivo per 2 turni.

Nel primo caso è oggetto di discussione la “spinta” del centrale romanista (già ammonito) nel finale del match contro i lombardi ai danni di Ramon. Nel secondo, un intervento all’apparenza molto simile di cui il centrocampista biancoceleste si è reso protagonista in un intreccio con Estevez. Proprio questa possibile coincidenza nella fattispecie regolamentaria, soprattutto nell’ambiente laziale, ha dato origine a un grosso polverone fatto di polemiche e analisi.

In diretta su Radio Radio Lo Sport, il direttore Ilario Di Giovambattista ha espresso tutte le sue perplessità in merito alla differente gestione dei due episodi da parte degli ufficiali di gara:

“È disparità di trattamento evidente. Basic, facendo molto meno di Mancini, è stato espulso senza alcuna esitazione. Ok, forse nessuno dei due avrebbe dovuto lasciare il campo. Ma la differenza intanto è che uno dei due giocherà la prossima partita, l’altro è stato cacciato…”

