Un bonus davvero imperdibile erogato dall’Inps dai prossimi giorni. Ecco come richiederlo ed ottenerlo il prima possibile.

L’Inps, ovvero l’istituto di previdenza sociale nazionale, eroga ogni anno diversi bonus o agevolazioni economiche per diverse categorie di cittadini. Il tutto sotto la direzione del Governo, che annualmente attraverso la Legge di bilancio approva e stabilisce i termini per la concessione dei suddetti incentivi.

L’ultima comunicazione dell’Inps, quella 3633 ufficializzata lo scorso 1 dicembre, riguarda i cittadini più giovani. Infatti gli under 35 possono godere del cosiddetto Bonus Giovani, che da qualche ora è disponibile grazie al Decreto Coesione. Dunque è già possibile accedere a questi aiuti che riguardano una fascia di età particolarmente fragile dal punto di vista delle sicurezze economiche.

Tale bonus è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato al supporto dell’avvio di un’attività imprenditoriale da parte di cittadini sotto i 35 anni di età.

Bonus Giovani dedicato agli imprenditori Under 35: come richiedere l’aiuto economico all’Inps

L’incentivo economico è a disposizione di tutte le persone disoccupate che hanno meno di 35 anni e che hanno aperto, in Italia, un’impresa nell’ambito di un settore considerato strategico. L’azienda deve essere stata fondata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’Inps eroga questo plus economico per la durata massima di tre anni, dunque non oltre il 31 dicembre 2028, e verrà liquidato annualmente in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale.

Per poter fare richiesta all’Inps per il Bonus Giovani, sarà necessario accedere al sito www.inps.it con la propria identità digitale (tramite SPID, CIE o CNS) seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > ”Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.

Coloro che non sono in possesso di un’identità digitale, potranno fare domanda tramite gli istituti di patronato, oppure tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

L’Inps chiarisce che la domanda per il bonus va effettuata al massimo 30 giorni dopo la pubblicazione del comunicato o dell’avvio dell’attività imprenditoriale.