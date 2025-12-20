Altro colpo di scena per quel che concerne il futuro di Paulo Dybala: addio sempre più vicino e firma imminente col nuovo club.

Domani sera potrebbe addirittura partire come titolare in attacco proprio contro la sua ex squadra. Paulo Dybala non sta nella pelle e l’attesa in vista di Juve-Roma (sabato ore 20,45) si fa sempre più spasmodica.

L’attaccante argentino è rimasto 90′ in panchina contro il Como di Fabregas, ma in questi giorni si è allenato regolarmente a Trigoria ed ora è in ballottaggio con Ferguson, l’unico centravanti disponibile dopo l’infortunio occorso a Dovbyk.

Futuro Dybala, altra svolta: può firmare a zero

Intanto, però, arrivano novità importanti anche per quel che concerne il futuro del 32enne originario di Laguna Larga. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2026 e quasi sicuramente Dybala non rinnoverà con la Roma: addio ormai sempre più vicino e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la firma con il nuovo club.

A fare luce sulla questione ci pensa in queste ore l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto (sul canale Youtube di Fabrizio Romano), secondo cui la separazione tra l’argentino e la Roma si consumerà con ogni probabilità a giugno quando scadrà il suo contratto. Dybala, che sarà poi libero di firmare un pre-contratto con un altro club, è il sogno del Boca Juniors che punta a riportarlo in Argentina 14 anni dopo l’addio all’Instituto Atlético Central Córdoba.

Domani si gioca l’attesissima Juve-Roma e in palio ci sono punti importantissimi, ma occhio al futuro di Dybala: l’ex Palermo e Juve è sempre più vicino all’addio alla Roma e alla firma a parametro zero con il Boca Juniors.