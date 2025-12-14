Intento a sudare in quel di Dubai per preparare al meglio la prossima stagione, il fuoriclasse azzurro riceve un importante riconoscimento

Ha vinto tutto quello che c’era da vincere. È stato in testa al ranking ATP per 65 settimane consecutive (da giugno 2024 a settembre 2025), cedendo lo scettro al suo grande rivale Carlos Alcaraz dopo la finale persa a New York ma riprendendosi il trono – sebbene per una sola settimana – la posizione di numero uno del mondo in seguito al trionfo nell‘ATP Masters 1000 indoor di Parigi.

Capace di vincere, per il secondo anno di fila, due prove del Grande Slam, il fuoriclasse di San Candido ha chiuso l’anno come meglio non avrebbe potuto: vincendo le ultime prestigiose competizioni a cui ha preso parte, allungando la striscia di imbattibilità sul cemento indoor: un terreno sul quale non perde dalla finale di Torino del 2023.

Già impegnato, in ottemperanza ad un’organizzazione maniacale del lavoro e della programmazione, ad allenarsi duramente in vista della prossima annata, il nuovo idolo degli sportivi italiani ha incassato con enorme piacere ed orgoglio un riconoscimento arrivato direttamente dall’ATP.

Sebbene spesso, nei tanti ed incredibili scontri diretti con Carlos Alcaraz durante la stagione, il pubblico sugli spalti sia sembrato più propenso a tifare per lo spagnolo che per l’azzurro, i voti degli utenti sul sito ufficiale dell’ATP hanno rilasciato dei risultati sorprendenti.

Jannik Sinner, arriva un altro premio: è il più amato dai fans nel 2025

L’account ufficiale del circuito professionistico maschile, attraverso i propri profili social, ha emesso i risultati di un sondaggio che non è affatto una novità per gli appassionati del nobile sport con la racchetta.

Quello stesso premio già vinto in passato svariate volte da Roger Federer – ovvero quello di tennista più amato dai tifosi – è ora appannaggio di Sinner per il 2025.

And the winner is…Jannik Sinner 🏆@janniksin picks up the 2025 Fans’ Favourite award as voted by you 🫵#ATPAwards pic.twitter.com/og9Ehv2jsT — ATP Tour (@atptour) December 12, 2025

Sebbene il fuoriclasse svizzero abbia dovuto fare i conti, nel corso della sua carriera, con colleghi altrettanto amati dal pubblico come Rafa Nadal e Novak Djokovic, questo non gli ha impedito di stabilire il record di preferenze – come numero di anni occasioni in cui ha trionfato – nel corso della sua lunga e gloriosa carriera.

Ora, a dispetto della simpatia quasi unanime di cui gode il rivale Alcaraz nei vari impianti in cui si esibisce, Jannik Sinner è riuscito ad ottenere il maggior numero di voti rispetto al resto dei colleghi per la terza volta nel suo ancor giovane percorso nel mondo del tennis professionistico.