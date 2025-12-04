Un luogo ancora poco conosciuto dai turisti, ma da visitare a tutti i costi in questa stagione. Ecco il consiglio per una gita da Roma.

L’autunno è uno dei momenti migliori per organizzare durante l’anno una gita breve fuori porta, un viaggio di una singola giornata per il piacere di muoversi, camminare e scoprire luoghi finora non visitati. Sono tanti i borghi e le cittadine affascinanti che si possono reperire a pochi km dalle grandi città.

L’ultimo consiglio, in particolare per i romani, è quello di prendere in considerazione un borgo davvero molto vicino alla Capitale, spesso sottovalutato e senza un afflusso in massa di turisti come altri comuni ben più rinomati. Stiamo parlando di Castelnuovo di Porto, paesino caratteristico e tutto da scoprire che si trova sul percorso della strada consolare Flaminia.

Parlando per l’appunto di gite in autunno, Castelnuovo di Porto è uno dei luoghi che magicamente si trasformano in maniera ideale durante questa stagione, per via dei colori affascinanti ed unici, ma anche perché si crea un’atmosfera invidiabile, quasi da set cinematografico. Ecco dunque perché visitarlo e come arrivarci.

Gita a Castelnuovo di Porto: cosa visitare nel borgo a pochi passi da Roma

Intanto la prima cosa che vi affascinerà di Castelnuovo di Porto sono i colori: il foliage autunnale in tonalità arancio, le tante case del borgo color ocra e l’aria frizzante che sa di legno, resa ancora più pura dalla vicina valle del Tevere.

L’attrazione monumentale da visitare a tutti i costi è la Rocca Colonna, costruita nel XIII secolo. All’interno spuntano ambienti affrescati, antiche carceri e una piccola chiesa. In particolare spicca la Loggia Pinta, impreziosita dagli affreschi attribuiti a Federico Zuccari, e la Cappella di San Silvestro, dove i colori medievali si accendono sotto la luce dorata dell’autunno.

Il centro storico anche è di tutto rispetto, con le casette di tufo, scorci affascinanti e tanti colori autunnali intorno. Nel cuore del borgo è presente la Collegiata di Santa Maria Assunta che custodisce una meraviglia artistica: il Trittico del Salvatore di Antoniazzo Romano, opera di immenso valore storico. Tra edifici antichi, vicoli e vallate, l’atmosfera generale è da cinema, ideale per gli amanti di questa stagione e soprattutto per i fotografi provetti, che possono dilettarsi in scatti ammalianti.

Per giungere a Castelnuovo di Porto da Roma il viaggio è tutt’altro che lungo: in auto percorrendo l’A1 con l’uscita apposita oppure tramite la SS3 Flaminia. Con il bus da Saxa Rubra si può ugualmente raggiungere il borgo, per un tempo di percorrenza di circa 30-40 minuti.