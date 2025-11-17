Il futuro dell’attaccante kosovaro, il cui impatto alla Juve non è stato indimenticabile, è un tema di discussione nel club e non solo

Cinque apparizioni totali tra campionato e Champions League. Un rapporto, tra stipendio effettivo (2,5 milioni di euro) e minuti in campo che riporta il seguente clamoroso dato: l’ex attaccante del Lille è finora costato la bellezza di 7812 euro per ogni giro di lancetta trascorso sul terreno di gioco. Nemmeno stessimo parlando del faraonico ingaggio percepito da Cristiano Ronaldo all’Al Nassr.

Luciano Spalletti, che della rosa bianconera ha ereditato i senatori del gruppo ma anche i nuovi acquisti arrivati nelle battute finali del mercato estivo, sta facendo il possibile per far rendere al meglio Edon Zhegrova, il protagonista dello squilibrato rapporto tra costi del suo stipendio e minuti giocati.

Impiegato poco anche dal predecessore Igor Tudor – che tuttavia dovette forzatamente rinunciare al talentuoso mancino nelle primissime apparizioni della sua Juve a causa di un piccolo infortunio – il classe ’99 non è mai stato un bomber di razza, come riportano gli inequivocabili dati statistici relativi alla sua esperienza francese.

Il punto di forza dell’esterno – il cui bilancio col Lille parla di 26 gol fatti in 107 gare totali in tutte le competizioni – sono casomai gli assist. I passaggi vincenti. L’indubbia abilità nel saltare il diretto avversario partendo da destra, a piede invertito.

Quasi nuila di tutto questo si è finora visto all’ombra della Mole, dove Zhegrova sta faticando tremendamente ad imporre il suo talento. Al punto tale che già si parla di una separazione anticipata dall’ex obiettivo di mercato della Roma.

Zhegrova, la Juve ha fatto la sua scelta: c’è la rivelazione

I discorsi su una possibile cessione anticipata non solo di Zhegrova ma anche di Jonathan David – un altro che ha deluso le aspettative anche molto più del kosovaro, avendo avuto tante occasioni dal primo minuto non sfruttate – sembrano però essere portati avanti solo da una parte degli addetti ai lavori. Ma non dalla dirigenza bianconera.

La linea della ‘Vecchia Signora‘ infatti, come confermato dalle parole dell’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sarebbe quella di insistere col calciatore, consentendogli di avere altre chances per giustificare il suo oneroso ingaggio. Il tutto con l’ovvio avallo di mister Spalletti.

“Non c’è in questo momento l’intenzione, né da parte della Juventus né da parte del giocatore, di separarsi. C’è la volontà di costruire un percorso insieme e di crescere insieme, chiaramente anche grazie alle scelte di Spalletti e alle prestazioni dello stesso Zhegrova. È un calciatore che ad oggi non ha ancora dimostrato nulla, ma ha grande talento e lo dimostrerà“, ha sottolineato il giornalista.