Il tecnico toscano incassa con amarezza le notizie provenienti dal ritiro turco: c’è preoccupazione in vista dell’impegno di campionato

Reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite – la prima in Champions, con lo Sporting CP, la seconda contro il Torino nel Derby della Mole – la Juve si ripresenterà in campo sabato 22 novembre per il caldissimo match del ‘Franchi‘ contro la Fiorentina, una delle rivali più acerrime, per quello che riguarda i rapporti tra le tifoserie e non solo, della ‘Vecchia Signora’.

Obbligata a vincere per tenere il passo delle prime, i bianconeri sono attesi da una sfida resa vieppiù complicata dall’assoluto bisogno di punti dei toscani che, freschi di cambio in panchina, sono malinconicamente ultimi – e ancora senza vittorie – in classifica dopo 11 giornate.

L’effetto Spalletti – quello che aveva determinato la bella vittoria corsara di Cremona all’esordio – sembra già svanito. Se mai si possa dare un giudizio su un tecnico che comunque sta lavorando da poco tempo e con un materiale non scelto direttamente da lui.

Dopo aver rinunciato, nella suddetta affermazione in trasferta contro i grigiorossi, al talento di Kenan Yildiz, sofferente per un problema al ginocchio, il mister toscano ha ritrovato il turco nelle due successive partite, sebbene la resa in campo sia stata inferiore alla scintillante versione di inizio stagione.

Impegnato con la sua Nazionale per gli ultimi match di qualificazione al Mondiale 2026, il numero 10 guiderà l’assalto della Turchia alla mission impossibile di vincere con 7 gol di scarto contro la Spagna a casa sua per ottenere il primo posto nel girone evitando così gli spareggi. Un’impresa forse ancor più difficile di quella che l’Italia di Rino Gattuso era chiamata a compiere contro la Norvegia a San Siro. E sappiamo com’è andata a finire.

Yildiz, la Turchia dice ‘no’ al rientro anticipato

Proprio in relazione alla sostanziale inutilità della sfida di Siviglia (la nazionale della ‘Luna e stelle’ è già sicura aritmeticamente del secondo posto che garantisce i Playoff), la dirigenza della Juve e lo stesso Spalletti si sarebbero aspettati che la loro richiesta per un rientro anticipato del fantasista fosse accolta. Nemmeno per idea.

Sulla scorta della decisione che invece la Federazione turca ha assunto su Hakan Calhanoglu – rispedito a Milano prima del match contro gli iberici per un problema alla mano di poco conto – l’allenatore di Certaldo ha provato in tutti i modi ad ottenere lo stesso trattamento per il classe 2005. Ma la Turchia è stata irremovibile.

L’unica cosa ottenuta dal club bianconero è stata un compromesso: Yildiz resterà in nazionale fino alla partita di stasera, poi volerà subito a Torino per tornare in campo alla Continassa già mercoledì in vista dell’impegno di sabato contro l’agguerrita compagine di Paolo Vanoli.