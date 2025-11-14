Clamorosa l’indiscrezione che vorrebbe lo storico personaggio, sempre presente dall’inizio della soap, lasciare il suo storico ruolo

Le grandi soap operas di stampo statunitense e sudamericano – quelle che sono andate avanti per 50 anni ed oltre – si sono contraddistinte per un aspetto di veridicità che andava ben oltre la credibilità delle rispettive sceneggiature. Di quelle stesse trame che, di volta in volta, venivano cambiate per far sì che la storia potesse continuare ad essere accattivante per il grande pubblico.

Il tema della longevità di una soap, qualunque sia l’argomento centrale che venga trattato, è molto importante sotto vari aspetti. Per la continuità di messa in onda, necessaria per non diminuire la curiosità dello spettatore, ma anche per il constatare come i singoli personaggi, magari interpretati per 30 anni dallo stesso attore, invecchino come nella vita reale. Come, appunto, gli stessi fruitori del programma, fedeli al format al punto tale da giustificare una produzione che ormai si avvicina alla soglia del terzo decennio di attività.

Tutto questo – e molto altro – è ‘Un Posto al Sole‘, una delle produzioni di punta della Rai e fiction che ha saputo, sin dal lontano 1996, ben adattarsi ai cambiamenti della società e della cultura in generale in un crescendo di audience che è arrivata a superare i 3 milioni di telespettatori in determinati momenti della storia.

Ebbene, proprio uno dei personaggi più amati, uno che mai è mancato dal 1996 a questa parte, potrebbe a breve abbandonare il suo storico ruolo. La sua storica portineria diventata luogo mitico per tutti gli appassionati della soap.

Raffaele lascia la portineria: rivoluzione nella storica soap

Depositario di segreti, intrighi, discreto quanto basta ma anche brillante e caustico nella sua ironia, il portinaio di Palazzo Palladini Raffaele (interpretato dall’attore napoletano Patrizio Rispo) è una sorta di istituzione della fiction.

Custode dell’edificio di Posillipo attorno al quale si svolgono si dipanano alcune delle dinamiche più interessanti della trama, Raffaele è un pilastro che rappresenta anche l’animo popolare, legato al territorio, della soap. Un portavoce della saggezza popolare partenopea che non lesina proverbi e battute graffianti e adatte alla situazione.

Allegro, solare, generoso, Raffaele è un uomo buono, amante della famiglia e delle cose semplici della vita come il giardinaggio, il limoncello, il calcio e le parole crociate.

Le ultime indiscrezioni riferiscono della concreta possibilità che l’amato portinaio possa essere sostituito, nell’esercizio delle sue funzioni, da Rosa, un altro personaggio molto apprezzato dal pubblico e capace di districarsi bene tra situazioni comiche e drammatiche.