Notizia che sconvolge il Regno Unito quella che riguarda Re Carlo e la famiglia reale in generale: decisione definitiva e severissima.

Le vicende legate alla famiglia reale britannica hanno sempre avuto un ascendente importante a livello di gossip in tutto il mondo occidentale. Spesso fuoriescono retroscena ed indiscrezioni in arrivo da Buckingham Palace che fanno discutere e chiacchierare, come materia intrigante ed attraente.

Non a caso la serie televisiva The Crown, che ripercorre la vita della regina Elisabetta II ed i vari intrighi di corte, è una delle più viste, apprezzate e riuscite degli ultimi anni. Ma di certo le indiscrezioni più salaci sulla famiglia Windsor non si sono spente con la dipartita della regina, anzi, in queste settimane stanno tornando a fare capolino sulle prime pagine dei tabloid.

L’argomento principale riguarda l’allontanamento dalla royal family di Andrea Mountbatten Windsor, ovvero il fratello minore di Re Carlo III. Il tutto è dipeso dalle abitudini di vita piuttosto dissolute e discutibili dell’uomo, finito al centro degli scandali per i rapporti diretti e di amicizia con il miliardario statunitense Jeffrey Epstein e per le accuse di molestie, oltre che per gli enormi debiti economici maturati.

Continuano i dissidi tra Re Carlo ed il fratello Andrea: si discute sul destino dei cani appartenuti ad Elisabetta

Dopo aver allontanato Andrea ufficialmente da ogni rapporto istituzionale che riguarda la famiglia reale, con tanto di sfratto dalla Royal Lodge, Re Carlo sembra intenzionato a proseguire la sua battaglia a distanza contro suo fratello minore. Quest’ultimo, considerato un’onta per il buon nome della famiglia, potrebbe perdere anche l’ultima eredità lasciata dalla madre.

Si tratta dell’affido degli ultimi due cani, di razza Corgi, appartenuti ad Elisabetta II prima della sua morte avvenuta nel 2022. Secondo i tabloid britannici, Carlo starebbe seriamente valutando di sottrarre al fratello sia Muick che Sandy, questi i nomi dei due Corgi in questione. I cani erano stati ufficialmente affidati ad Andrea ed alla sua ex consorte Sarah Ferguson dopo la scomparsa della Regina.

La motivazione ufficiale utilizzata da Re Carlo riguarda la gestione complicata dei due Corgi; una volta trasferitosi nella residenza di Sandringham, Andrea non sarebbe più in grado di occuparsi degli animali. Soprattutto se, come sembra, la Ferguson non lo seguirà nella tenuta a disposizione del sovrano.

Rob Shuter, giornalista che segue da molto vicino le vicende reali, ha riferito che Carlo è profondamente turbato e preoccupato per la condizione di Muick e Sandy. Dunque si starebbe muovendo per riportarli a Palazzo, togliendoli di fatto dalla custodia di Andrea. In arrivo l’ennesimo smacco della royal family per colui che è la ‘black sheep’ di casa Windsor.